Une animation style Apple créée pour le Galaxy Z Fold8

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Une animation style Apple créée pour le Galaxy Z Fold8

Dans le monde de la technologie, la concurrence entre les entreprises ne se limite pas au matériel, mais s'étend aux solutions logicielles et aux effets visuels uniques. Selon ixbt.com, un utilisateur actif de Reddit a développé un logiciel expérimental pour le smartphone Galaxy Z Fold8. Cette application affiche une animation fluide lors du pliage et du dépliage de l'appareil, rappelant les solutions de design de l'iPhone Duo récemment présenté par Apple. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce logiciel expérimental lit en temps réel les données provenant des capteurs de la charnière (mécanisme de pliage robuste) de l'appareil. Sur cette base, la transition d'image entre les écrans externe et interne est gérée de manière extrêmement fluide. D'après les vidéos présentées, l'animation créée est non seulement fluide, mais répond également avec une précision totale et sans latence à l'état actuel de la charnière.

Discussions et critiques des utilisateurs

Après l'annonce par Apple de son premier smartphone pliable, l'iPhone Duo, les experts et les consommateurs ont été captivés non seulement par sa construction, mais précisément par cet effet d'animation logicielle. Il est intéressant de noter qu'après la présentation, Samsung avait déjà réussi à se moquer ouvertement du nouvel appareil d'Apple.

Néanmoins, le fait qu'un simple enthousiaste ait pu réaliser une telle fonctionnalité en peu de temps a suscité des débats animés parmi les internautes. Beaucoup se demandent pourquoi un géant comme Samsung n'a pas intégré ces capacités visuelles intéressantes dans l'interface de base du Galaxy Z Fold8.

Impact sur les futures mises à jour

Dans les discussions en ligne, la plupart des consommateurs ont souligné que Samsung ne faisait pas preuve d'une approche suffisamment créative en matière d'innovation. Selon eux, le fabricant coréen gagnerait à adopter rapidement les trouvailles logicielles les plus réussies de ses concurrents pour enrichir l'expérience utilisateur.

Pour l'instant, Samsung n'a fait aucune déclaration officielle sur son intention d'ajouter un tel effet d'animation à son interface One UI. Cependant, ces initiatives de développeurs indépendants pourraient pousser les ingénieurs de l'entreprise à se concentrer sur ces détails mineurs mais attrayants lors des futures mises à jour logicielles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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