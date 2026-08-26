Les compositions officielles pour le match Real Madrid - Real Sociedad !

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Les compositions officielles pour le match Real Madrid - Real Sociedad !

Dans l'un des chocs en retard de la 1ère journée de La Liga, le club de Real Madrid accueille sur sa pelouse l'équipe de Real Sociedad de Saint-Sébastien.

Ce duel intense et passionnant, qui se déroulera dans le magnifique stade Santiago Bernabéu à Madrid, débutera à 00h00 heure locale.

Forme actuelle et derniers résultats

Dans la course aux points en ce début de saison, les deux clubs ont affiché des résultats contrastés :

  • La confiance duReal Madrid : Le « club royal » arrive en pleine confiance après avoir remporté une victoire importante 2-1 à l'extérieur contre l'Espanyol Barcelone lors de la 2ème journée ;

  • Le faux pas de la Real Sociedad : Les Basques, quant à eux, se sont inclinés 0-1 à domicile face au Betis et tenteront de compenser ces points perdus lors de ce déplacement à Madrid.

Des compositions étoilées : le rapport de force au Bernabéu

Les staffs techniques des deux équipes ont décidé d'aligner leurs meilleurs éléments dès le coup d'envoi :

Composition du Real Madrid :

  • Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Denzel Dumfries, Álvaro Carreras, Bernardo Silva, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

Composition de la Real Sociedad :

  • Álex Remiro, Jon Aramburu, Jon Beitia, Jon Martín, Sergi Gómez, Yangel Herrera, Beñat Turrientes, Takefusa Kubo, Luka Sučić, Ochieng, Mikel Oyarzabal.

Le trio offensif redoutable des Madrilènes — Mbappé, Vinícius et Bellingham — devrait être un véritable test pour la défense de la Real Sociedad.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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