Real ou Barcelone ? Harry Kane révèle tout sur son transfert potentiel en Liga

·9·Sport
Real ou Barcelone ? Harry Kane révèle tout sur son transfert potentiel en Liga

Une nouvelle sensation de transfert germe dans le football européen ! Le buteur du Bayern Munich, Harry Kane, a fait des révélations surprenantes lors d'une interview accordée à l'un des journaux les plus prestigieux d'Espagne, Marcaalimentant toutes les spéculations sur son avenir. L'attaquant anglais de 33 ans a admis avoir été très proche de rejoindre la Liga par le passé, laissant la porte ouverte à un futur transfert vers l'un des géants espagnols. Alors, Kane aurait-il pu rejoindre Madrid ou la Catalogne, et quels sont ses projets actuels ?

Sur les traces des légendes : hommage à la Liga et offres secrètes

En évoquant le championnat espagnol et ses géants, Harry Kane a partagé ses souvenirs d'enfance :

  • Respect pour les géants espagnols : L'attaquant a souligné qu'il considère le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid comme les plus grands clubs du monde ;

  • L'ère Ronaldo et Messi : La star anglaise a avoué avoir grandi en regardant la rivalité intense entre Cristiano et Leo en Liga ;

  • Une possibilité dans le passé : Selon le joueur, il y a eu des moments sérieux où son transfert en Espagne aurait pu devenir réalité.

Les portes ne sont pas fermées : « Je n'exclus rien ! »

« Il y a eu des moments où cela aurait pu arriver. Je respecte énormément la Liga. Barcelone, le Real et l'Atlético sont parmi les plus grands clubs du monde. Tout est possible dans le football. Je n'exclus rien, mais je suis heureux en Allemagne pour le moment », a déclaré Kane.

Bien que l'attaquant se dise satisfait de sa vie à Munich, il n'a donné aucune garantie ferme pour l'avenir, suscitant un grand espoir chez les fans de la Liga.

Harry Kane : Chiffres et situation contractuelle

Indicateur

Détails

Âge

33 ans

Arrivée au club

Au Bayern depuis 2023

Statistiques cette saison

6 matchs, 4 buts et 1 passe décisive

Durée du contrat actuel

Jusqu'en juin 2027 signé

Si Kane ne prolonge pas son contrat avec le géant allemand, son apparition dans le championnat espagnol pourrait devenir une réalité.

Selon vous, à quel géant espagnol le style de jeu de Harry Kane correspond-il le mieux : le Real ou le Barça ? Pourrait-il laisser une empreinte en Liga comme Messi et Ronaldo ?

Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous et partagez cette interview passionnante avec tous vos amis fans de football via Telegram !

Harry KaneBayernLa LigaBarceloneReal Madrid
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le secret de la vidéo virale au Bernabéu : Lamine Yamal stupéfie le monde avec sa réponse inattendueLe secret de la vidéo virale au Bernabéu : Lamine Yamal stupéfie le monde avec sa réponse inattendueAujourd'hui, 12:05Karolina Olgin adresse un message spécial à Lionel MessiKarolina Olgin adresse un message spécial à Lionel MessiAujourd'hui, 11:51Lionel Messi en vive discussion avec le commissaire de la MLS sur le terrainLionel Messi en vive discussion avec le commissaire de la MLS sur le terrainAujourd'hui, 09:37Super but de Dadaboyeva ! : Les joueuses de Kotrina Kulbite choquent la ChineSuper but de Dadaboyeva ! : Les joueuses de Kotrina Kulbite choquent la ChineAujourd'hui, 06:41Médaille de bronze : l'équipe paralympique d'échecs d'Ouzbékistan monte sur le podiumMédaille de bronze : l'équipe paralympique d'échecs d'Ouzbékistan monte sur le podiumAujourd'hui, 06:35Le directeur sportif de Manchester City révèle le « secret du transfert » d'Abdukodir KhusanovLe directeur sportif de Manchester City révèle le « secret du transfert » d'Abdukodir KhusanovAujourd'hui, 06:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev