Real ou Barcelone ? Harry Kane révèle tout sur son transfert potentiel en Liga

Une nouvelle sensation de transfert germe dans le football européen ! Le buteur du Bayern Munich, Harry Kane, a fait des révélations surprenantes lors d'une interview accordée à l'un des journaux les plus prestigieux d'Espagne, Marcaalimentant toutes les spéculations sur son avenir. L'attaquant anglais de 33 ans a admis avoir été très proche de rejoindre la Liga par le passé, laissant la porte ouverte à un futur transfert vers l'un des géants espagnols. Alors, Kane aurait-il pu rejoindre Madrid ou la Catalogne, et quels sont ses projets actuels ?

Sur les traces des légendes : hommage à la Liga et offres secrètes

En évoquant le championnat espagnol et ses géants, Harry Kane a partagé ses souvenirs d'enfance :

Respect pour les géants espagnols : L'attaquant a souligné qu'il considère le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid comme les plus grands clubs du monde ;

L'ère Ronaldo et Messi : La star anglaise a avoué avoir grandi en regardant la rivalité intense entre Cristiano et Leo en Liga ;

Une possibilité dans le passé : Selon le joueur, il y a eu des moments sérieux où son transfert en Espagne aurait pu devenir réalité.

Les portes ne sont pas fermées : « Je n'exclus rien ! »

« Il y a eu des moments où cela aurait pu arriver. Je respecte énormément la Liga. Barcelone, le Real et l'Atlético sont parmi les plus grands clubs du monde. Tout est possible dans le football. Je n'exclus rien, mais je suis heureux en Allemagne pour le moment », a déclaré Kane.

Bien que l'attaquant se dise satisfait de sa vie à Munich, il n'a donné aucune garantie ferme pour l'avenir, suscitant un grand espoir chez les fans de la Liga.

Harry Kane : Chiffres et situation contractuelle

Indicateur Détails Âge 33 ans Arrivée au club Au Bayern depuis 2023 Statistiques cette saison 6 matchs, 4 buts et 1 passe décisive Durée du contrat actuel Jusqu'en juin 2027 signé

Si Kane ne prolonge pas son contrat avec le géant allemand, son apparition dans le championnat espagnol pourrait devenir une réalité.

Selon vous, à quel géant espagnol le style de jeu de Harry Kane correspond-il le mieux : le Real ou le Barça ? Pourrait-il laisser une empreinte en Liga comme Messi et Ronaldo ?

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