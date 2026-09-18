Le récital d'Husanov : le défenseur ouzbek a reçu une note exceptionnelle lors de la victoire de City !

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Le récital d'Husanov : le défenseur ouzbek a reçu une note exceptionnelle lors de la victoire de City !

Dans le cadre de la Carabao Cup au stade de l'Etihad, Manchester Cityet Norwich City, le match est devenu une véritable fête pour les supporters ouzbeks ! Enzo Maresca a enfin aligné notre défenseur de 22 ans, Abdukodir Husanov, à son poste naturel en charnière centrale, et cette décision a été payante à 100 %.

Auteur de cinq buts sans en concéder, le géant anglais a vu Husanov étouffer les attaquants adverses, s'attirant les louanges des analystes renommés. Alors, quelle note les portails statistiques ont-ils attribuée à notre légionnaire et quel sera le prochain adversaire de City ?

Sérénité dans l'axe : aucune chance laissée à l'adversaire

Jusqu'à présent, le staff technique testait Husanov sur les flancs en raison de problèmes sur les ailes. Dans ce match contre Norwich, il est revenu à son poste :

  • 90 minutes complètes : Abdukodir a été impeccable du début à la fin de la rencontre ;

  • Match « propre » : La ligne défensive dirigée par Husanov n'a même pas permis à l'adversaire de créer des situations dangereuses près de son but ;

  • Vision et gestion du jeu : Évoluant dans l'axe, notre légionnaire a non seulement défendu, mais a également été actif dans la relance des attaques depuis la base.

8,1 points et un top 4 dans l'équipe

Le célèbre portail Flashscore, spécialisé dans les statistiques, a évalué les performances solides du joueur ouzbek avec une note de 8,1. Avec ce score, Husanov s'est hissé parmi les quatre meilleurs joueurs de l'équipe.

Notre défenseur n'a été devancé que par les joueurs offensifs ayant marqué, obtenant la meilleure note parmi les membres de la ligne défensive.

Classement Flashscore : Qui a été noté ?

Joueur

Rôle

Note Flashscore

Floyd Samba

Auteur d'un doublé, homme du match

8,4

Rayan Cherki

Buteur, leader sur le terrain

8,2

Allan

Buteur, très actif

8,2

Abdukodir Husanov

Défenseur central, défense solide

8,1

Ayyoub Bouaddi

Milieu de terrain, contrôle dans l'axe

8,1

De plus, Ryan McAidoo a également inscrit un but lors de la rencontre. Grâce à cette victoire, Manchester City Manchester Cityse qualifie pour le tour suivant et affrontera Brighton en coupe.

Selon vous, Abdukodir Husanov après une telle performance parfaite en défense centrale, Maresca l'alignera-t-il comme titulaire lors des prochaines journées de Premier League ?

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'analyse de cette performance réussie de notre légionnaire avec tous les fans de football via Telegram !

Abdukodir HusanovManchester CityNorwich CityCarabao CupFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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