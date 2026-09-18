Le tenant du titre de la Carabao Cup Manchester Citya entamé son parcours dans la compétition de manière spectaculaire ! Entrés en lice au quatrième tour, les hommes d'Enzo Maresca ont écrasé Norwich City en inscrivant cinq buts sans en concéder un seul. Cependant, ce match est entré dans l'histoire non seulement pour le score fleuve, mais aussi pour le rôle de leader défensif du défenseur ouzbek Abdukodir Husanov et l'éclat fantastique des nouvelles jeunes stars dans le onze de départ. Alors, comment le média anglais prestigieux a-t-il noté les joueurs et qui est devenu le héros de la soirée ?

Husanov à son poste habituel : la défense de City a été impeccable

Aligné sur le côté droit la dernière fois, Abdukodir Husanov est revenu à son poste de prédilection en défense centrale et a dirigé la ligne défensive avec succès :

Défense solide : Husanov n'a laissé pratiquement aucune chance aux attaquants adverses, maintenant une discipline rigoureuse dans la ligne défensive ;

Des débuts faciles pour Rulli : Le gardien Gerónimo Rulli a disputé son premier match pour City, mais grâce à la défense menée par Husanov, il n'a quasiment rien eu à faire ;

La confiance de l'entraîneur : Le jeune défenseur a prouvé une fois de plus qu'il devient un pilier central de la défense de l'équipe lors des matchs de coupe d'Angleterre.

Sensation offensive : des débuts parfaits pour Samba et Allan

« Les débuts de Floyd Samba avec l'équipe première ont été fantastiques. Il a signé un doublé et a fait preuve d'une grande maîtrise technique, devenant le meilleur joueur du match. »

Alors que le jeune attaquant Floyd Samba a inscrit deux buts, les nouvelles recrues Rayan Cherki, le Brésilien Allan ainsi que Rayan McAdoo, entré en jeu, ont également marqué.

Notes des joueurs selon esteemedkompany.com

Joueur Poste Note Commentaire principal Floyd Samba Attaquant 9,5 / 10 Doublé pour ses débuts et homme du match Ayoub Bouaddi Milieu de terrain 8,5 / 10 Bien supérieur aux autres sur le terrain, avec et sans ballon Allan Ailier 8,0 / 10 A marqué un but et délivré une passe décisive pour ses débuts Rayan Cherki Milieu de terrain 8,0 / 10 Beau but, contrôle de haut niveau et dribbles Abdukodir Husanov Défenseur central 7,0 / 10 Très solide à son poste, a bien dirigé la défense Vitor Reis Défenseur 7,5 / 10 A fait preuve de calme et de sang-froid Nico O'Reilly Latéral 7,5 / 10 Une menace constante sur le flanc gauche Mateo Kovacic Milieu de terrain 7,5 / 10 A contrôlé le milieu de terrain avec assurance Rayan Aït-Nouri Défenseur / Ailier 7,5 / 10 A délivré deux passes décisives Rayan McAdoo Attaquant (remplaçant) 7,5 / 10 Belles actions et un but marqué avec sang-froid Rico Lewis Latéral 7,0 / 10 N'a pas démérité, mais a manqué d'éclat Kaden Braithwaite Latéral gauche 6,5 / 10 N'a commis aucune erreur grave Gerónimo Rulli Gardien 6,0 / 10 Aucun arrêt requis, débuts avec une cage inviolée

Selon vous, la régularité d'Abdukodir Husanov en Carabao Cup suffit-elle pour le voir titulaire en Premier League ? Qui serait le meilleur partenaire pour lui en défense centrale ?

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