L'iPhone 18 Pro Max s'avère plus froid que les flagships Android lors des tests

La prochaine génération de smartphones phares d'Apple semble avoir résolu l'un des problèmes les plus anciens du marché mobile. Selon ixbt.com, le nouvel appareil attire l'attention non seulement par sa vitesse de charge élevée, mais aussi par son fonctionnement beaucoup plus froid que celui de ses concurrents lors de charges intensives. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est bien connu que les processeurs puissants des smartphones modernes ont tendance à réduire temporairement leurs performances en raison de la surchauffe. Ce phénomène est particulièrement visible lors de l'utilisation de jeux et d'applications exigeantes. Les ingénieurs d'Apple semblent avoir franchi une étape importante en repensant entièrement le système de dissipation thermique de l'appareil.

Tests de Geekerwan et analyse des chiffres

Le blogueur renommé Geekerwan a testé l'iPhone 18 Pro Max sur sa chaîne YouTube en le comparant à son prédécesseur, l'iPhone 17 Pro, ainsi qu'à plusieurs flagships Android de premier plan. Les résultats ont montré que le nouveau système de refroidissement est encore plus efficace que prévu.

Lors du test, il a été constaté que le processeur de l'iPhone 18 Pro Max consommait jusqu'à 5,9 W. À titre de comparaison, le modèle précédent, l'iPhone 17 Pro Max, consommait 5,4 W. Malgré cela, le nouveau flagship a fonctionné à une température plus basse que le précédent : sa température était de 44,3 °C, alors que sur le modèle de l'année dernière, ce chiffre atteignait 45,2 °C.

Comparaison avec les flagships Android

Dans le cadre des tests, les résultats du flagship d'Apple ont également été comparés à ceux d'appareils Android modernes. En particulier, le modèle OnePlus 15 a atteint une température de 47,2 °C pour une consommation de 6,1 W.

La comparaison avec l'iQOO 15 Ultra est particulièrement remarquable. Ce flagship Android a consommé 5,9 W, tout comme Apple, mais son boîtier a chauffé jusqu'à 47,2 °C. Cela démontre que le smartphone d'Apple maintient une température beaucoup plus basse à consommation d'énergie égale.

Dans l'ensemble, les analyses technologiques montrent que les performances de l'iPhone 18 Pro Max sont au niveau, voire supérieures, à celles des derniers flagships Android basés sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cela permet à l'entreprise de maintenir les performances du smartphone de manière stable.