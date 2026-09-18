«Il est comme une machine terrifiante» : Rodri révèle quelle star l'a impressionné au Barça

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«Il est comme une machine terrifiante» : Rodri révèle quelle star l'a impressionné au Barça

Le milieu de terrain Rodri, qui a rejoint le champion d'Espagne en titre, le FC Barcelone, a fait une déclaration surprenante sur l'atmosphère du club catalan et ses coéquipiers. La star espagnole, considérée comme l'un des meilleurs milieux défensifs d'Europe, a admis quel joueur l'a laissé sans voix dans le vestiaire. Alors que tout le monde attendait des jeunes prodiges ou de nouvelles recrues, Rodri a fait l'éloge des capacités incroyables de l'ailier brésilien de 30 ans, Raphinha. Alors, qu'est-ce qui a autant choqué Rodri et quelles statistiques impressionnantes Raphinha affiche-t-il cette saison ?

«Il a le même âge que moi, mais sa puissance sur le terrain...»

Mundo Deportivo Dans une interview accordée à, Rodri n'a pas pu cacher son admiration en voyant la forme physique et la charge de travail du joueur brésilien sur le terrain :

  • Une condition physique sensationnelle : Selon Rodri, l'endurance et la vitesse de Raphinha sont bien supérieures à celles de joueurs beaucoup plus jeunes ;

  • Comparaison d'âge : Le milieu défensif a déclaré que si Raphinha avait 24 ou 25 ans, il trouverait cela normal, mais maintenir un tel niveau à 30 ans est un phénomène rare ;

  • L'étonnement dans le vestiaire : Rodri a souligné que même s'ils ont le même âge, la puissance du Brésilien sur le terrain l'impressionne réellement.

Le mode «machine» de la nouvelle saison

«Raphinha m'a énormément impressionné. Il est très fort et percutant, et sa condition physique est tout simplement incroyable. Ça me fait rire qu'il ait le même âge que moi, mais il possède des capacités physiques incroyables... Bien sûr, nous sommes des joueurs différents. Mais si Raphinha avait 24 ou 25 ans, ce serait compréhensible. Non, il a 30 ans et ses capacités sont incroyables», a déclaré Rodri.

La préparation physique de haut niveau de Raphinha se reflète clairement dans ses résultats sur le terrain.

Les statistiques fantastiques de Raphinha cette saison

Indicateur

Résultat de Raphinha

Matchs joués

Toutes compétitions confondues 6 matchs

Buts marqués

8 buts

Passes décisives

3 passes décisives

Efficacité But+Passe

En 6 matchs, pas moins de 11 actions décisives

Impliqué directement dans près de 2 buts par match, la star brésilienne est déjà devenue l'arme offensive principale de l'équipe.

Selon vous, Raphinha, qui a atteint une telle forme à 30 ans, peut-il intégrer le top 3 des prétendants au Ballon d'Or cette saison ? Son éclat est-il dû à la tactique de Flick ou à son travail personnel ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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