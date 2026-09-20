UFC 331 : KO spectaculaire de Tsarukyan et victoire éclair au 1er round !

La ville de Los Angeles, aux États-Unis, a accueilli l'un des événements les plus attendus et intenses de l'année en arts martiaux mixtes : l'UFC 331. Lors du co-main event, l'une des stars de la division poids légers, Arman Tsarukyan, a affronté le dangereux puncheur brésilien Maurisio Ruffy. Alors que les fans s'attendaient à un duel tactique prolongé, Tsarukyan a réglé l'affaire dès les 5 premières minutes.

À quelques secondes de la fin du premier round, Arman a accentué sa pression agressive et a terrassé Ruffy avec un coup de coude dévastateur et précis à courte distance, l'envoyant dans un KO profond. Après cette victoire éclatante et fulgurante, Tsarukyan a prouvé une fois de plus au monde entier qu'il est le prétendant numéro un au titre de champion.

Alors, quelle tactique se cache derrière ce finish rapide et froid d'Arman, à quel moment Ruffy a-t-il commis une erreur, et quel impact ce succès aura-t-il sur la course au titre des poids légers ?

« Coup de coude dans les dernières secondes et finish clinique » : Chronique du combat

À Los Angeles, les détails du combat le plus marquant de la soirée :

Observation des premières minutes : Au début du combat, les deux athlètes ont maintenu la distance, cherchant les faiblesses de l'autre par des échanges de coups ;

Accélération de la pression : À l'approche de la fin du round, Tsarukyan a augmenté le rythme, acculant son adversaire brésilien contre la cage ;

Le coup de coude décisif : À quelques secondes de la fin du 1er round, Arman a réduit la distance de manière inattendue et a porté un coup de coude dévastateur à la mâchoire de son adversaire ;

KO net : Après l'impact, Ruffy a perdu l'équilibre et s'est effondré, forçant l'arbitre à arrêter immédiatement le combat ;

Victoire au 1er round : Arman Tsarukyan a officiellement célébré une nouvelle victoire importante par KO.

UFC 331 : Fiche technique et résultat officiel du co-main event

À Los Angeles , protocole du combat principal :

Compétition / Statut du combat Participants Résultat et méthode Round et temps UFC 331 (Co-main event) Arman Tsarukyan — Maurisio Ruffy Victoire par KO de Tsarukyan (coup de coude) 1er round (fin de round)

Arman Tsarukyan : Star de la promotion, l'un des leaders des poids légers, principal prétendant à la ceinture de champion ;

Maurisio Ruffy : Combattant brésilien doté d'une frappe puissante, vaincu par KO au premier round.

Analyse MMA : L'avis des experts sur la victoire de Tsarukyan

Principales conclusions des experts et analystes internationaux des arts martiaux :

Maîtrise du striking : La technique de frappe debout de Tsarukyan, qui s'appuyait auparavant principalement sur le grappling, a atteint un niveau d'élite, ce qui a été prouvé une fois de plus ;

Sens du timing et de la distance : Porter le coup de coude au moment précis du relâchement psychologique de fin de round témoigne de la haute intelligence de combat d'Arman ;

Erreur défensive flagrante de Ruffy : En entrant à courte distance, le combattant brésilien a baissé sa garde, se retrouvant vulnérable au corps-à-corps ;

Voie directe vers la ceinture : Un KO aussi démonstratif et rapide oblige la direction de l'UFC à offrir à Tsarukyan un combat pour le titre lors de sa prochaine sortie.

Ce KO dévastateur à Los Angeles fut une véritable masterclass, montrant qu'Arman Tsarukyan peut vaincre n'importe quel adversaire dans la division, quel que soit le style.

Selon vous, Arman Tsarukyan peut-il détrôner le champion des poids légers avec cette technique et ces KO rapides ? À quel point cette défaite de Maurisio Ruffy est-elle un coup dur pour sa progression dans l'UFC ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez ce résumé du KO spectaculaire de l'UFC 331 à tous les fans de MMA !