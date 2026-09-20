Un nouvel événement sensationnel et marquant a été enregistré parmi les légionnaires ouzbeks évoluant lors de la 6e journée de la Premier League azerbaïdjanaise. Le club de Bakou, Sabah, en lutte pour la tête du classement, a accueilli l'équipe de Mil-Mugan sur son terrain et a remporté une victoire convaincante et spectaculaire sur le score de 3:1. Le moment fort de cette confrontation a eu lieu à la 35e minute : le talentueux milieu de terrain des équipes nationale et olympique d'Ouzbékistan, Umarali Rakhmonaliyev a marqué un chef-d'œuvre incroyable dans le but adverse, faisant lever tout le stade.

Notre compatriote, très actif durant la rencontre, a été remplacé sous les applaudissements à la 63e minute sur décision du staff technique. Après cette victoire, Sabah porte son total à 15 points, s'installe seul à la 2e place du classement et renforce son statut de favori dans la course au titre ; Mil-Mugan, avec 4 points, reste à la 9e place.

Alors, comment le talent d'Umarali Rakhmonaliyev transforme-t-il le style de jeu de Sabah, les joueurs de Bakou pourront-ils mettre fin à l'hégémonie de Qarabag cette saison, et dans quelle mesure cette forme servira-t-elle de tremplin pour le joueur ouzbek vers les terrains européens ?

« Le chef-d'œuvre de Rakhmonaliyev et le point final à la 90+5' » : Chronique du match à Bakou

Détails du choc important et intense de la 6e journée :

Début par Mammadzada (20') : Sabah a pris l'avantage dès le début du match et a ouvert le score grâce à une frappe précise de Mammadzada (1:0) ;

Super but d'Umarali (35') : Notre compatriote Umarali Rakhmonaliyev a réalisé un véritable chef-d'œuvre esthétique en visant le coin du but depuis l'extérieur de la surface de réparation (2:0) ;

Changement tactique à la 63' : Rakhmonaliyev, ayant parfaitement rempli sa mission, a été remplacé par Isayev ;

Changement dans les dernières minutes : Bien que Ronaldo ait réduit le score pour les visiteurs à la 90e minute (2:1), Parris a inscrit le troisième but à la 90+5', scellant le score final de 3:1 ;

Saut au classement : Sabah se place à la 2e place avec 15 points, tandis que Mil-Mugan reste à la 9e place avec 4 points.

6e journée de la Premier League azerbaïdjanaise : Feuille de match et compositions

Feuille de match officielle et composition complète de la rencontre à Bakou :

Compétition / Étape Résultat du match Buteurs Points et classement Premier League azerbaïdjanaise, 6e journée Sabah 3 : 1 Mil-Mugan Mammadzada 20', Rakhmonaliyev 35', Parris 90+5' — Ronaldo 90' Sabah — 15 points (2e place) / Mil-Mugan — 4 points (9e place)

Composition de départ de Sabah : Pokatilov, Dashdamirov, Kuyerioz, McCarthy, Mikels (Lachaab, 89), Umarali Rakhmonaliyev (Isayev, 63), Pushas, Nvanchukvu (Carlos Eduardo, 63), Zedadka, Simich (Parris, 89) ;

Statistiques de notre légionnaire : 63 minutes de jeu actif, 1 but, contrôle réussi du ballon au milieu de terrain et pressing constant.

Analyse tactique : Le rôle de Rakhmonaliyev dans le système de Sabah

Principales conclusions des observateurs sportifs internationaux et locaux :

Polyvalence au milieu de terrain : Rakhmonaliyev joue non seulement le rôle de lien entre la défense et l'attaque, mais crée aussi régulièrement le danger avec ses frappes puissantes et précises de longue distance ;

Ambition de titre de l'équipe : Avec 15 points après 6 journées, Sabah prouve qu'il se battra sérieusement pour le titre et la phase de groupes des coupes européennes cette saison ;

Croissance du milieu de terrain ouzbek : La pratique régulière et la responsabilité en tant que légionnaire renforceront sans aucun doute le statut de Rakhmonaliyev au sein de l'équipe nationale.

Le but sensationnel d'Umarali Rakhmonaliyev à la 35e minute et la victoire convaincante de Sabah poursuivent la marche triomphale des légionnaires ouzbeks dans les championnats étrangers.

Selon vous, cet éclat d'Umarali Rakhmonaliyev avec Sabah peut-il le mener bientôt vers les ligues majeures européennes ? Croyez-vous que Sabah puisse détrôner Qarabag et devenir champion d'Azerbaïdjan cette saison ? Laissez vos avis en commentaires et partagez l'analyse de ce super but avec tous les fans de football !