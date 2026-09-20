Dans le cadre de la 7e journée de La Liga, le leader, le FC Barcelone, s'est déplacé sur le terrain d'un adversaire redoutable, le Séville FC, pour y décrocher une victoire importante et pleine de caractère (3-1). Lors de ce choc intense à Séville, bien que Fofana ait ouvert le score pour les Andalous à la 19e minute, plongeant les Catalans dans le doute, le leader brésilien des « Blaugranas », Raphinha, a réalisé une véritable démonstration.

L'ailier a trouvé le chemin des filets à trois reprises aux 22e, 52e et 69e minutes, signant un hat-trick et portant son total de buts en championnat à 12. Après ce septième succès consécutif, le FC Barcelone reste seul en tête du classement avec 21 points, tandis que Séville, battu à domicile, stagne à la 5e place avec 13 points.

Alors, grâce à quels ajustements tactiques le FC Barcelone a-t-il renversé la vapeur après avoir été mené 0-1 ? Quel impact l'efficacité de Raphinha aura-t-elle sur la course au Ballon d'Or, et les Catalans ont-ils déjà lancé les bases de leur conquête du titre dès le début de saison ?

« Hat-trick de Raphinha et remontada 1-3 » : chronique du choc à Séville

Les moments clés du match phare de la 7e journée :

La frappe éclair de Fofana (19') : Les hôtes ont lancé une attaque rapide pour ouvrir le score, surprenant la défense du FC Barcelone (1-0) ;

La réponse immédiate de Raphinha (22') : À peine trois minutes après avoir concédé l'ouverture du score, l'attaquant brésilien a rétabli l'équilibre (1-1) ;

La domination après la pause (52') : Au début de la seconde période, Raphinha a signé son doublé pour donner l'avantage aux Catalans (1-2) ;

Hat-trick et coup de grâce (69') : Le héros du match a inscrit son troisième but à la 69e minute, mettant fin aux espoirs de Séville (1-3) ;

Un bilan parfait : 7 journées, 7 victoires et 21 points au compteur : le FC Barcelone poursuit son début de saison sans faute.

Feuille de match officielle : Séville - FC Barcelone

Protocole complet et compositions d'équipe de la 7e journée de La Liga :

Compétition / Phase Score final Buteurs Points et classement La Liga, 7e journée Séville 1 : 3 FC Barcelone Fofana 19' — Raphinha 22', 52', 69' FC Barcelone — 21 points (1er) / Séville — 13 points (5e)

Composition de départ de Séville : Vlachodimos, Iglesias, Sangante (Carmona, 68e), Suazo, Agoumé, Fofana (A. González, 78e), Sierra (Guridi, 78e), Kochorashvili (Romero, 68e), Correa, Robby Yur ;

Composition de départ du FC Barcelone : Livaković, Eric García, Cubarsí, Christensen (Gerard Martín, 59e), Cancelo, Rodri (Bernal, 86e), Fermín López (Olmo, 76e), Pedri, Gordon (Gabriel Jesus, 86e), Raphinha (Adeyemi, 76e), Yamal.

Analyse tactique : Experts La domination duFC Barcelone

Conclusions des analystes du football espagnol et des commentateurs sportifs :

Raphinha, un leader incontesté : L'ailier brésilien a inscrit 12 buts en 7 journées de La Liga, affichant la meilleure forme de sa carrière et devenant un casse-tête insoluble pour les défenseurs adverses ;

Contrôle du milieu de terrain : Le duo Rodri-Pedri a pris le contrôle total du ballon, alimentant régulièrement Yamal et Gordon sur les ailes avec des passes dangereuses ;

La fatigue physique de Séville : Au milieu de la seconde période, les hôtes n'ont pas pu résister au pressing haut des Catalans, laissant des espaces tactiques béants autour de leur surface ;

Plan pour le titre : Avec 21 points récoltés alors que les concurrents perdent du terrain, le FC Barcelone a posé des bases solides dès le début de saison.

La performance pleine de caractère à Séville et les buts de Raphinha prouvent une fois de plus que leFC Barcelone est le grand favori de toutes les compétitions cette saison.

Selon vous, Raphinha, avec ses 12 buts en 7 journées, pourra-t-il finir meilleur buteur de La Liga et remporter le Soulier d'Or ? Existe-t-il un club capable d'arrêter la série parfaite du FC Barcelone ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette analyse du choc espagnol avec tous les passionnés de football !