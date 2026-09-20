Pour la première fois dans l'histoire de la science, de l'antimatière a été transportée par véhicule

Un événement historique majeur a été enregistré dans le monde scientifique : pour la première fois, des chercheurs du CERN ont réussi à transporter de l'antimatière par la route dans un dispositif mobile spécial. Selon les résultats publiés dans la revue Nature, cette expérience complexe a été réalisée en mars de cette année sur le site de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire à Genève. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Il est précisé que les scientifiques du projet BASE ont extrait 92 antiprotons de l'Antimatter Factory et les ont placés dans un dispositif mobile appelé BASE-STEP. Ensuite, cet équipement unique a été chargé sur un camion et transporté sur une distance de 8 kilomètres pendant environ 30 minutes à travers le centre de recherche. Fait important, aucun antiproton n'a été perdu pendant le processus de transport.

Un nouveau record pour le stockage et la manipulation de l'antimatière

Il est souligné que l'expérience ne s'est pas arrêtée à ce transport réussi. Les spécialistes ont réussi à conserver et à déplacer les antiparticules à l'intérieur de l'appareil pendant plus d'un mois au total. Il s'agit d'un résultat record absolu pour des systèmes mobiles de type ouvert.

L'un des principaux défis techniques pour réaliser un processus aussi délicat a été de maintenir un environnement sous vide extrêmement poussé. En effet, lorsqu'un antiproton entre en contact avec de la matière ordinaire, il s'annihile immédiatement. Pendant toute la durée du stockage dans l'appareil BASE-STEP, la pression a été maintenue en dessous de 2,2×10⁻¹⁸ mbar, un niveau supérieur aux exigences du projet.

Pour maintenir les antiparticules en équilibre sans toucher les parois, un piège de Penning combinant des champs électriques et magnétiques a été utilisé.

Plans futurs et importance scientifique

Selon les scientifiques, sortir l'antimatière du site du CERN est nécessaire pour augmenter considérablement la précision des mesures. Actuellement, l'infrastructure de l'Antimatter Factory génère de fortes vibrations magnétiques, ce qui est devenu l'un des principaux facteurs limitant la précision des futures expériences. Les physiciens visent à transporter les antiprotons vers des laboratoires « calmes » situés loin des puissants accélérateurs.

Selon les calculs de l'équipe BASE, cela pourrait permettre d'augmenter la précision de certaines mesures d'au moins 100 fois. De telles recherches fondamentales jouent un rôle crucial dans la compréhension du monde de la matière et de l'antimatière. Selon les théories actuelles, la matière et l'antimatière auraient dû être créées en quantités égales lors du Big Bang, mais l'univers observé est composé presque exclusivement de matière.

Dans une prochaine étape, les scientifiques prévoient un transport sur une distance plus longue, soit 10 heures de trajet entre Genève et Düsseldorf. À l'université Heinrich Heine en Allemagne, un laboratoire spécial à haute précision est en cours de construction pour comparer la matière et l'antimatière.