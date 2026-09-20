Séville – Barcelone : Raphinha signe un triplé

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Séville – Barcelone : Raphinha signe un triplé

Lors de la 7e journée du championnat d'Espagne, le Séville FC a accueilli le FC Barcelone sur sa pelouse. La rencontre s'est soldée par une victoire des visiteurs sur le score de 1-3. Dans ce match disputé au stade de Séville, Youssouf Fofana a ouvert le score à la 19e minute, mais l'attaquant du FC Barcelone, Raphinha, a trouvé le chemin des filets à trois reprises aux 22e, 52e et 69e minutes. Ainsi, le total de buts du joueur brésilien en Liga atteint désormais 12 unités.

Le Séville FC a tenté 8 tirs au cours du match, dont 4 cadrés. Le FC Barcelone a effectué 24 tirs, dont 7 cadrés.

Les Catalans ont également dominé la possession de balle. Le FC Barcelone a contrôlé le ballon pendant 69 % du temps, contre 31 % pour le Séville FC. Les visiteurs ont réalisé 617 passes avec un taux de réussite de 92 %. De son côté, le Séville FC a complété 73 % de ses 232 passes.

Le Séville FC a commis 10 fautes, contre 11 pour le FC Barcelone. Le club andalou a écopé d'un carton jaune, tandis qu'aucun joueur du FC Barcelone n'a été averti. Aucun carton rouge n'a été distribué.

En ce qui concerne les hors-jeu, le Séville FC a été signalé 5 fois, contre 2 pour le FC Barcelone. Les Catalans ont dominé les corners sur le score de 3-1.

Après cette victoire, le FC Barcelone occupe la première place du classement avec 21 points. Le Séville FC se classe 5e avec 13 points.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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