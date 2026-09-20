Structure interne de l'iPhone 18 Pro Max : coussinet en cuivre et caméra géante

Le célèbre blogueur technologique JerryRigEverything a entièrement démonté le nouveau flagship, l'iPhone 18 Pro Max, pour révéler son architecture interne et ses solutions d'ingénierie. Selon ixbt.com, le blogueur, qui ne remonte généralement pas les appareils, a cette fois-ci examiné les moindres détails, prouvant en pratique pourquoi l'appareil chauffe moins que ses principaux concurrents. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Après le démontage de l'écran, l'un des changements les plus notables est une immense plaque spéciale sur laquelle la batterie est fixée. Habituellement, dans les smartphones, la batterie est fixée directement à l'arrière du châssis, mais Apple a opté pour une solution différente cette fois-ci. Il s'avère que cette grande plaque sert elle-même de chambre à vapeur géante.

Processeur A20 Pro et système de refroidissement unique

Lors de l'examen approfondi des composants internes, un petit coussinet supplémentaire en cuivre ou en alliage cuivre-acier a été découvert sur la puce A20 Pro. Contrairement aux plaques plates habituelles, il s'agit d'une pièce très petite qui semble gonflée, comme si elle était remplie d'air. Selon les experts, ces détails servent à assurer un contact optimal et dense entre la puce et la chambre à vapeur.

De plus, lors du démontage de la batterie, il a été montré qu'Apple a réutilisé la technologie employée depuis trois ans : une colle spéciale qui perd ses propriétés adhésives sous l'effet d'un courant électrique. La disposition des composants internes autour de la carte mère reste extrêmement dense et complexe, la taille de la carte de cette année étant encore plus réduite.

Capacités de la caméra et tailles des capteurs

Au cours de sa présentation, le blogueur a également démontré le fonctionnement du système d'ouverture variable de la caméra principale. Bien que le système de caméra ait été ouvert et que les dimensions du capteur aient été montrées, il n'a pas été possible d'évaluer le format optique précis à partir de la vidéo elle-même. Cependant, selon les informations précédentes circulant sur le réseau, ce grand capteur a une taille de 1/1,28 pouce, conservant les mêmes caractéristiques que le modèle flagship de l'année dernière.