La 46e Olympiade d'échecs, organisée dans la ville antique et éternellement jeune de Samarcande, a enregistré des résultats inattendus et éclatants. Lors des matchs du 5e tour, débutés à 15h00, l'équipe nationale masculine principale d'Ouzbékistan a écrasé l'équipe de Hongrie, l'un des grands noms historiques et puissants des échecs mondiaux, avec un score « sec » et historique de 4:0. Sur le premier échiquier, Nodirbek Abdusattorov a vaincu l'un des plus grands grands maîtres du monde, Richard Rapport, tandis que Javohir Sindarov a remporté une victoire éclatante face à l'expérimenté Peter Leko ; Nodirbek Yakubboyev et Shamsiddin Vohidov n'ont également laissé aucune chance à leurs adversaires dans leurs parties.

Parallèlement, l'équipe « Ouzbékistan-2 », composée de jeunes joueurs, a remporté une victoire importante contre les Philippines sur le score de 2,5 : 1,5, tandis que l'« Ouzbékistan-3 » a fait match nul 2:2 contre l'Autriche. Une véritable sensation a également eu lieu dans les compétitions féminines : notre équipe nationale principale a fait match nul 2:2 contre les États-Unis, l'une des meilleures équipes mondiales ; notamment, notre jeune star Afruza Hamdamova a battu sa redoutable adversaire Karissa Yip. Notre deuxième équipe féminine a largement triomphé de la Tunisie 4:0, tandis que la troisième équipe a battu Madagascar 3,5 : 0,5.

Alors, comment cette victoire absolue 4:0 sur la Hongrie rapproche-t-elle l'équipe nationale d'Ouzbékistan du titre olympique, et comment ce tour historique à Samarcande est-il évalué par la communauté échiquéenne mondiale ?

« 4:0 contre la Hongrie et combat à égalité avec les États-Unis » : Les résultats clés du 5e tour

Les meilleurs moments et faits marquants derrière les échiquiers à Samarcande :

Victoire absolue sur la Hongrie : L'équipe nationale masculine principale (Abdusattorov, Sindarov, Yakubboyev, Vohidov) a battu ses adversaires sur les 4 échiquiers, atteignant un score sensationnel de 4:0 ;

La chute de Rapport et Leko : Nodirbek Abdusattorov a battu Richard Rapport avec les pièces noires, tandis que Javohir Sindarov a pris le dessus sur le légendaire Peter Leko ;

Le pas assuré de l'« Ouzbékistan-2 » : Grâce à la victoire d'Abdimalik Abdisalimov, notre deuxième équipe a battu les Philippines 2,5 : 1,5 ;

La détermination des femmes face aux États-Unis : La victoire d'Afruza Hamdamova sur la redoutable Karissa Yip a offert à notre équipe un précieux match nul 2:2 contre les États-Unis ;

Les larges victoires des équipes réserves : Chez les femmes, l'« Ouzbékistan-2 » n'a laissé aucune chance à la Tunisie (4:0), et l'« Ouzbékistan-3 » a battu Madagascar 3,5 : 0,5.

Olympiade d'échecs. Rapport des matchs du 5e tour

Détails de toutes les rencontres des équipes d'Ouzbékistan :

Catégorie de compétition Rencontre et score final Résultats individuels par échiquier Hommes (Équipe 1) Hongrie — Ouzbékistan 0:4 Rapport – Abdusattorov 0:1, Sindarov – Leko 1:0, Gledura – Yakubboyev 0:1, Vohidov – Dudin 1:0 Hommes (Équipe 2) Ouzbékistan-2 — Philippines 2,5 : 1,5 Abdisalimov 1:0, Suyarov 0,5:0,5, Nigmatov 0,5:0,5, Begmurotov 0,5:0,5 Hommes (Équipe 3) Autriche — Ouzbékistan-3 2:2 Bahrillayev 0:1, Rahmatullayev 0,5:0,5, Abdurahmonov 0,5:0,5, Omonov 1:0 Femmes (Équipe 1) États-Unis — Ouzbékistan 2:2 Yip – Hamdamova 0:1, Li – Tohirjonova 1:0, Abramyan – Omonova 0,5:0,5, Imomqo‘ziyeva – Atvill 0,5:0,5 Femmes (Équipe 2) Ouzbékistan-2 — Tunisie 4:0 Yakubbayeva 1:0, Malikova 1:0, Halilova 1:0, Salimova 1:0 Femmes (Équipe 3) Ouzbékistan-3 — Madagascar 3,5 : 0,5 Aktamova 1:0, Bobomurodova 0,5:0,5, Shokirjonova 1:0, Shahzodova 1:0

Analyse des experts : L'importance du 5e tour à Samarcande

Conclusions des grands maîtres internationaux et commentateurs d'échecs :

4:0 contre la Hongrie — domination absolue : Battre l'une des équipes les plus fortes d'Europe sur tous les échiquiers sans concéder le moindre point prouve une fois de plus que l'équipe d'Ouzbékistan est le candidat n°1 au titre ;

La forme de champion d'Abdusattorov et Sindarov : Le sang-froid des leaders des premier et deuxième échiquiers dans les finales complexes et les combinaisons sert de pilier principal à l'équipe ; La puissance de réserve de l'école d'échecs ouzbèke :

La performance digne des deuxième et troisième équipes face à des nations expérimentées comme l'Autriche et les Philippines prouve la profondeur du système de talents du pays ; La sensation de l'équipe féminine :

Le point arraché aux États-Unis et la victoire d'Afruza Hamdamova témoignent de l'entrée audacieuse de notre équipe dans l'élite mondiale des échecs féminins. Le 5e tour de l'Olympiade de Samarcande a clairement montré au monde entier que la génération dorée des échecs ouzbeks est prête à écraser n'importe quel adversaire sur ses terres.

Selon vous, l'équipe masculine d'Ouzbékistan pourra-t-elle remporter l'or et défendre avec succès son titre lors de cette Olympiade ? Peut-on qualifier la victoire 4:0 sur la Hongrie de plus grande sensation du tournoi ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez fièrement ce triomphe historique des grands maîtres ouzbeks avec tous les passionnés de sport et vos proches !

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