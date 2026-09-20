Les processeurs Samsung Exynos augmentent considérablement leur part de marché mondiale

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Les processeurs Samsung Exynos augmentent considérablement leur part de marché mondiale

Les processeurs mobiles développés par Samsung ont réussi à renforcer considérablement leur position sur le marché mondial. Selon les données de l'agence d'analyse Counterpoint Research, au deuxième trimestre 2026, les puces Exynos ont capturé 9 % du marché mondial des SoC (systèmes sur une puce) mobiles. Ce chiffre représente le résultat le plus élevé enregistré depuis le début de ces statistiques en 2024. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les experts soulignent qu'au cours des trois derniers mois, la part d'Exynos a augmenté de 2 %, et de 3 % en glissement annuel. Ce changement positif marque un tournant important après plusieurs années difficiles où Samsung avait limité l'utilisation de ses propres processeurs dans ses smartphones phares.

Succès sur les segments haut de gamme et milieu de gamme

Certaines variantes de la famille de flagships Galaxy S26, lancée cette année, ont été équipées de processeurs Exynos 2600 haute performance. Parallèlement, le géant sud-coréen mise également sur cette même puce pour ses appareils populaires de milieu de gamme, les Galaxy A57 et Galaxy A37.

Cette stratégie a permis à Samsung de restaurer sa position sur le marché et de stabiliser son volume de livraisons mondiales. Bien que les taux de croissance soient élevés, l'entreprise reste pour l'instant derrière les leaders incontestés du marché mondial.

Le paysage concurrentiel du marché

Selon le rapport de Counterpoint Research, MediaTek conserve la tête du marché des processeurs mobiles avec une part de 31 %. Qualcomm occupe la deuxième place avec 23 %, tandis qu'Apple complète le trio de tête avec une part de 19 %.

Selon les experts, si Samsung continue d'étendre l'utilisation des puces Exynos dans ses appareils haut et milieu de gamme, elle pourrait renforcer davantage sa position sur le marché et se rapprocher des leaders. Les résultats actuels montrent que le potentiel de l'entreprise sur le marché des semi-conducteurs est loin d'être épuisé.

SamsungExynosCounterpoint ResearchSmartphonesProcesseurs
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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