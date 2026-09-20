Des photos en direct du smartphone Xiaomi 18 Pro ont été divulguées avant la présentation officielle

À quelques jours de sa présentation officielle, des photos en direct du smartphone phare Xiaomi 18 Pro sont apparues sur Internet. L'apparence et les principales caractéristiques techniques du nouvel appareil suscitent un grand intérêt dans le monde technologique, car l'entreprise devrait réaliser des avancées majeures en photographie mobile et en technologie de batterie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, l'initié bien connu Digital Chat Station a présenté des photos du nouveau fleuron en trois couleurs : noir, blanc et rose. Les données divulguées indiquent qu'il existe en réalité quatre couleurs, mais que l'appareil en version bleu-ciel a été placé face contre terre devant l'objectif de l'appareil photo.

Processeurs phares et vibrations améliorées

Selon les informations de l'initié, les modèles Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max seront équipés des dernières puces SoC phares de la famille Snapdragon de Qualcomm. De plus, il est prévu d'installer des vibromoteurs plus puissants dans les appareils, et dans la version Pro Max, ces composants seront encore plus grands et plus performants.

L'entreprise accorde traditionnellement une attention particulière aux capacités de l'appareil photo. Auparavant, Xiaomi avait confirmé qu'elle utiliserait un système composé de deux caméras de 200 MP en collaboration avec Leica pour cette série. Selon les informations diffusées, la caméra téléobjectif périscopique de 200 MP pourrait être utilisée non seulement pour le zoom longue distance, mais aussi pour la macrophotographie.

Écrans de nouvelle génération et batteries au silicium

La partie écran des appareils sera également considérablement mise à jour. Les modèles Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max seront dotés d'écrans modernes basés sur les matériaux M11. Cela augmentera la luminosité et l'efficacité énergétique de l'écran.

Une autre caractéristique importante des nouveaux smartphones est la batterie à haute teneur en silicium. Xiaomi annonce que la teneur en silicium des batteries de la série spéciale appelée Jinshajiang atteint 32 %. En conséquence, le Xiaomi 18 Pro, plus petit, sera équipé d'une batterie de 7000 mAh, tandis que le modèle Xiaomi 18 Pro Max recevra une batterie record de 8500 mAh.

Il convient de noter que Digital Chat Station avait précédemment prédit avec précision les caractéristiques des Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que le fait que le fleuron Realme GT 7 Pro disposerait d'un écran Samsung et que la puce Dimensity 9400 sortirait avant le Snapdragon 8 Elite. La présentation officielle du Xiaomi 18 Pro et des autres nouveaux appareils est prévue pour le 23 septembre de cette année, date à laquelle tous les détails restants seront clarifiés.