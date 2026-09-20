«Triomphe crucial à Turin et la patte de Spalletti» : La Juventus s'impose avec autorité face à l'Atalanta !

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«Triomphe crucial à Turin et la patte de Spalletti» : La Juventus s'impose avec autorité face à l'Atalanta !

Lors du match phare de la 5e journée de Serie A, la Juventus de Turin a accueilli l'Atalanta de Bergame, un adversaire redoutable, à l'Allianz Stadium. La rencontre a été totalement maîtrisée par les locaux, qui se sont imposés sur le score net de 2-0. Le jeu offensif des Bianconeri a payé dès la 28e minute grâce à Francisco Conceição, avant que le défenseur Gleison Bremer ne scelle définitivement le sort du match à la 77e minute.

Les hommes de Luciano Spalletti ont maintenu une discipline tactique exemplaire, à l'Atalantane laissant aucune chance à leur trio offensif dangereux de mettre en difficulté le gardien Vicario. Grâce à cette victoire, la Juventus porte son total à 10 points, remonte à la 6e place du classement et se rapproche du groupe de tête, tandis que les Bergamasques, bloqués à 6 points, occupent désormais la 12e position.

Alors, la révolution tactique de Spalletti à Turin peut-elle ramener la Juventus dans la course au titre, et la défense menée par Bremer pourra-t-elle maintenir cette stabilité sur la durée ?

«La vivacité de Conceição et le point d'ancrage de Bremer» : Les moments clés du match

Les temps forts du choc à l'Allianz Stadium :

  • Frappe précise de Conceição : À la 28e minute, l'ailier portugais a trouvé une faille dans la défense adverse pour ouvrir le score (1-0) ;

  • Le but décisif de Bremer : À la 77e minute, après une phase arrêtée, Bremer s'est montré le plus prompt dans la surface pour assurer la victoire ;

  • La discipline de fer de la Juventus : La cage gardée par Vicario est restée inviolée, avec des latéraux comme Kalulu et Lucumi irréprochables ;

  • Le coaching gagnant de Spalletti : Les entrées de Sarr, Zhegrova et Koopmeiners ont permis à la Juventus de maintenir le rythme jusqu'aux dernières secondes ;

  • L'impuissance de l'attaque de l'Atalanta : Même les entrées en jeu de Scamacca et Raspadori n'ont pas permis aux visiteurs de trouver le chemin des filets.

Serie A 5e journée : Statistiques du match Juventus — Atalanta

Chiffres et classement des équipes après la rencontre :

Indicateurs et critères

Juventus (Domicile)

Atalanta (Extérieur)

Score final

2

0

Buteurs

F. Conceição 28, G. Bremer 77

Cartons jaunes

Conceição (22)

Christensen (17), Kessié (43)

Points cumulés

10 points

6 points

Classement

6e place

12e place

Entraîneur

Luciano Spalletti

Gian Piero Gasperini

Analyse tactique : Comment Spalletti transforme-t-il la Juve ?

Conclusions des observateurs et analystes du football italien :

  • Équilibre défense-attaque : La Juventus n'a pas seulement marqué deux buts, elle a verrouillé sa défense ; Bremer a fait preuve d'un leadership exemplaire sur le terrain ;

  • La progression de Conceição : Le jeune ailier a montré une grande dynamique sur son aile, prouvant qu'il peut porter l'équipe lors des grands rendez-vous ;

  • Réduction de l'écart avec les leaders : Cette victoire était cruciale pour les Turinois afin de rester au contact du top 4 et de la course au titre ;

  • Crise créative à l'Atalanta : Le club de Bergame a perdu la bataille du milieu de terrain, laissant De Ketelaere et Krstović trop isolés.

Cette victoire convaincante de la Juventus montre que l'équipe sort de sa période de crise et affiche de sérieuses ambitions en Serie A.

Selon vous, la Juventus de Luciano Spalletti peut-elle viser le Scudetto cette saison ? Comment évaluez-vous le rôle de Francisco Conceição ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du choc de Serie A avec tous les fans de football !

JuventusAtalantaLuciano SpallettiGleison BremerSerie A
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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