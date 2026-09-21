Xiaomi lance un nouveau réfrigérateur à trois compartiments pour 220 dollars

La marque Xiaomi, bien établie sur le marché de l'électroménager, a lancé en Chine son nouveau réfrigérateur à trois compartiments Xiaomi Mijia. Selon ixbt.com, en tenant compte des subventions gouvernementales, le prix de l'appareil est de 1499 yuans, soit environ 220 dollars. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Ce nouvel appareil électroménager se distingue par sa compacité et sa fonctionnalité. Avec un volume total de 271 litres, l'appareil n'occupe que 0,34 mètre carré au sol, ce qui constitue un grand avantage pour les petites cuisines.

Structure interne et répartition des volumes

Les compartiments principaux du réfrigérateur sont adaptés à différents besoins. Le compartiment de réfrigération principal a une capacité de 151 litres, tandis que le congélateur occupe 85 litres. Les 35 litres restants correspondent à une zone à température contrôlée séparément.

Cette zone spéciale permet de régler la température entre -20 et 5 degrés avec une précision d'un degré. La partie centrale peut être utilisée comme espace de réfrigération supplémentaire ou basculée directement en mode congélation.

Capacités techniques et économie d'énergie

Si la partie centrale est réglée en mode congélation, la capacité totale du réfrigérateur augmente. Pour le confort des utilisateurs, l'appareil est équipé d'étagères réglables, de deux tiroirs et d'une zone spéciale pour le tri des produits.

Sur le plan technologique, le modèle est équipé d'un système de circulation d'air à 360 degrés qui empêche la formation de givre. Il dispose également d'un compresseur à fréquence variable, d'un ventilateur et de cinq capteurs de température.

Un module spécial à base d'ions d'argent assure une protection antibactérienne jusqu'à 99,99 % et aide à éliminer les mauvaises odeurs. Bénéficiant d'une efficacité énergétique de classe 1, ce réfrigérateur consomme seulement 0,64 kWh par jour et son niveau sonore ne dépasse pas 36 décibels.