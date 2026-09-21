Xiaomi présente son nouveau distributeur d'eau capable de chauffer en trois secondes

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Xiaomi présente son nouveau distributeur d'eau capable de chauffer en trois secondes

Xiaomi a dévoilé sur le marché chinois son nouvel appareil intelligent, le Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro, capable de produire de l'eau bouillante en seulement trois secondes. Selon ixbt.com, le prix de cette innovation technologique est de 60 dollars et sa commercialisation est prévue pour le 28 septembre de cette année. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

La caractéristique principale de cet appareil réside dans son système de chauffage à flux continu moderne. Contrairement aux appareils traditionnels, ce distributeur ne chauffe pas l'eau stockée au préalable dans un réservoir, mais la chauffe directement pendant le processus de distribution.

Capacités techniques et modes de chauffage

Selon le fabricant, l'eau à l'intérieur de l'élément chauffant atteint 100 degrés à pression atmosphérique normale. Le circuit principal de circulation d'eau, l'élément chauffant et le réservoir sont entièrement fabriqués en acier inoxydable de qualité alimentaire, garantissant ainsi la sécurité d'utilisation.

Pour le confort des utilisateurs, l'appareil dispose de quatre modes de température par défaut :

  • 25 degrés pour l'eau à température ambiante
  • 45 degrés pour la préparation de préparations pour nourrissons
  • 75 degrés, idéal pour infuser du thé
  • 100 degrés pour l'eau bouillante directe
De plus, l'utilisateur peut sélectionner manuellement n'importe quelle température précise pour l'adapter à diverses boissons ou aux besoins domestiques quotidiens.

Confort supplémentaire et automatisation

Le Mijia Instant Hot Water Dispenser Pro est équipé d'un réservoir amovible pratique de 2,8 litres. Si nécessaire, l'utilisateur peut également le connecter à un récipient plus grand ou à une autre source d'eau externe via un tuyau flexible spécial.

La façade de l'appareil est dotée d'un écran LED numérique moderne qui s'allume automatiquement dès qu'un verre est placé sur le socle. Cet écran permet de suivre facilement le mode de température sélectionné ainsi que la progression du processus.

En outre, l'appareil est enrichi d'une fonction de nettoyage automatique qui rince et nettoie les conduites d'eau internes de manière autonome. La progression du processus de nettoyage est également affichée directement sur l'écran intégré.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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