Vivo présente la nouvelle série X500 équipée du processeur Dimensity 9600 Pro

La célèbre entreprise chinoise Vivo a officiellement dévoilé ses nouveaux smartphones phares, les Vivo X500 Pro et X500 Pro Max, qui suscitent un vif intérêt sur le marché mobile. Selon ixbt.com, ces appareils sont les premiers au monde à être équipés du processeur MediaTek Dimensity 9600 Pro, offrant des performances élevées et des technologies avancées. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Technologies d'écran avancées et dimensions variées

Répondant aux exigences actuelles des utilisateurs, les nouveaux modèles bénéficient d'améliorations majeures au niveau de l'écran. Les smartphones sont équipés de dalles utilisant le nouveau matériau fluorescent Q11, développé en collaboration avec BOE. Ce panneau prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 144 Hz et une luminosité matérielle minimale de 1 nit.

De plus, les écrans intègrent les technologies Dolby Vision, HDR10+, Circular Polarization 2.0 et sont certifiés SGS pour la protection oculaire. Le X500 Pro dispose d'un écran compact de 6,36 pouces, tandis que le X500 Pro Max est doté d'un écran Q11 Zeiss Master Color Screen de 6,85 pouces avec une résolution 2K.

Appareils photo professionnels Zeiss

L'aspect principal sur lequel se concentrent ces smartphones est leurs capacités photographiques. Les deux nouveaux appareils sont équipés de systèmes optiques Zeiss améliorés. Le module principal utilise la technologie VCS 4.0, un revêtement Zeiss T* et un verre bleu spécial pour bloquer la lumière parasite. Le nouveau capteur BlueTouch 900 offre une plage dynamique allant jusqu'à 17 EV.

La caractéristique majeure du X500 Pro Max est son téléobjectif Zeiss APO de 200 mégapixels basé sur le capteur Blueprint x Samsung HP0 de 1/1,4 pouce. Il offre un zoom matériel 4x sans perte de qualité. Le X500 Pro standard est également équipé d'un téléobjectif Zeiss APO avec capteur Blueprint x Sony LYTIA 610, doté d'une distance focale de 85 mm.

Autonomie de la batterie et détails de présentation

L'autonomie des appareils est également impressionnante. Le X500 Pro est alimenté par une batterie de 6510 mAh, tandis que le X500 Pro Max embarque une batterie de 8000 mAh. Les deux smartphones prennent en charge la charge filaire 90 W et la charge sans fil 40 W.

Les clients peuvent choisir parmi quatre coloris attrayants : Sunny Day, Sunset Glow, Night Photography et Earth Echo. Lors de l'événement, le modèle de base, le Vivo X500, a également été présenté au public.