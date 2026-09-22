Vivo X500 dévoilé : batterie puissante et appareil photo Zeiss

Vivo, l'un des acteurs majeurs du marché des appareils mobiles en Chine, a officiellement présenté le Vivo X500, le modèle de base de sa nouvelle gamme phare. Selon ixbt.com, cet appareil combine des spécifications techniques avancées, des capacités photo puissantes et une batterie record avec un écran de taille moyenne au design ergonomique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'un des aspects les plus remarquables du nouveau smartphone est son système optique. L'appareil photo principal est équipé du capteur Blueprint × Sony LYTIA-828 de 1/1,28 pouce, le plus grand capteur principal de la série Vivo X500. De plus, l'appareil photo est doté d'un système de stabilisation avancé de niveau CIPA 5.5, dont le fabricant affirme que l'efficacité est comparable à celle d'un gimbal dédié.

Capacités photo et vidéo

Les capacités de l'appareil ne se limitent pas au capteur principal. Le téléobjectif intégré est également basé sur le capteur Sony LYTIA-610, offrant des performances identiques à celles du modèle X500 Pro. Ce téléobjectif prend également en charge la stabilisation CIPA 5.5, permet l'enregistrement vidéo 4K à 120 fps et offre la possibilité de connecter un téléconvertisseur externe.

De plus, les utilisateurs peuvent enregistrer des vidéos 4K Live en mode cinématographique avec divers profils de couleurs. Pour le traitement des images, l'appareil intègre le processeur dédié Blueprint V3+, garantissant des clichés plus nets et de meilleure qualité.

Spécifications techniques et prix

En termes de capacité de batterie, le nouveau modèle démontre une compétitivité significative sur le marché. L'appareil est équipé d'une batterie ultra-large de 7500 mAh, prenant en charge la charge rapide filaire de 90 W et sans fil de 40 W. Le boîtier est entièrement protégé contre l'eau et la poussière selon les normes modernes IP68 et IP69.

Le smartphone arbore un écran LTPS plat de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution 1,5K. La partie matérielle repose sur le processeur MediaTek Dimensity 9600M. Le Vivo X500 est également le premier appareil à fonctionner sous le nouveau système d'exploitation OriginOS 7, et l'entreprise garantit que son logiciel conservera sa fluidité initiale pendant six ans.

Proposé en quatre coloris, le smartphone sera disponible en trois configurations de mémoire. La version 12/256 GB commence à environ 820 USD, la variante 12/512 GB est à 895 USD, et la version haut de gamme avec 12 GB / 1 TB de stockage est proposée à 1045 USD.