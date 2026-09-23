Les États-Unis invitent l'Inde à participer au projet de base lunaire

La NASA a officiellement invité l'ISRO à rejoindre le programme de construction d'une base permanente sur le satellite naturel de la Terre. Cette initiative majeure a été annoncée lors de la réunion du groupe de travail civil sur l'espace entre les États-Unis et l'Inde à Bangalore, marquant une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre les deux pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, les parties ont convenu lors de cette réunion d'élargir non seulement la coopération sur la base lunaire, mais aussi dans les domaines de la science, de l'astronautique habitée et de l'échange de données scientifiques. Cette collaboration s'appuie sur les accords du programme Artemis et servira de fondation pour les futures explorations spatiales.

À ce stade, New Delhi n'a pas encore fait de déclaration définitive sur sa contribution ou son rôle spécifique dans la base lunaire de la NASA. Pour le gouvernement indien, l'enjeu n'est pas seulement la participation, mais aussi le statut et les pouvoirs accordés au pays dans le façonnement de la future infrastructure lunaire.

Programmes nationaux et coopération internationale

Il est noté que, parallèlement à son adhésion à des projets internationaux, l'Inde développe rapidement sa propre infrastructure spatiale nationale. En particulier, le pays prévoit de créer sa propre station spatiale appelée « Bharatiya Antariksh Station » d'ici 2035 et d'envoyer un astronaute indien sur la Lune d'ici 2040.

Tout en renforçant ses capacités nationales, l'Inde élargit activement ses partenariats internationaux. Lors du Sommet spatial international tenu à Paris le 10 septembre, le Premier ministre indien Narendra Modi a invité la France et d'autres pays à devenir partenaires du prochain programme spatial du pays.

Le pays possède une expérience pratique suffisante dans ce domaine. Notamment, l'alunissage réussi de l'appareil « Chandrayaan-3 » au pôle Sud de la Lune en 2023 et la mission conjointe NISAR entre la NASA et l'ISRO ont démontré en pratique que les spécialistes des deux pays peuvent créer ensemble des dispositifs spatiaux complexes.

Perspectives futures

De plus, en juin 2025, l'astronaute indien Shubhanshu Shukla devrait se rendre à la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre de la mission Axiom-4, accumulant une expérience pratique importante pour le futur programme national habité Gaganyaan. Cela renforcera encore le potentiel humain du pays.

Selon les experts, comme l'Inde dispose de sa propre base industrielle et scientifique indépendante, la participation au projet d'infrastructure lunaire des États-Unis ne signifie pas l'abandon du programme national. Au contraire, cela pourrait être une étape supplémentaire pour l'Inde afin de consolider sa place dans les initiatives spatiales de classe mondiale.