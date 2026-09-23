Apple travaille sur un gadget pour concurrencer Whoop

·8·Technologie
Apple travaille sur un gadget pour concurrencer Whoop

La société Apple a commencé à travailler sur un nouveau tracker de fitness sans écran qui pourrait concurrencer Whoop. Selon Bloomberg, le fabricant de l'iPhone en est actuellement au stade de la recherche technologique initiale pour décider du développement complet et de la commercialisation de ce produit. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations, plusieurs prototypes ont déjà été testés dans le cadre de ce projet. Le nouvel appareil devrait se présenter sous la forme d'un bracelet en tissu fin doté d'un module de calcul équipé de capteurs. Cependant, les experts estiment que ce gadget ne sera pas commercialisé avant 2028.

Nouvelle direction et perspectives

Rappelons qu'Apple suit déjà avec succès l'activité physique, la fréquence cardiaque et la qualité du sommeil des utilisateurs grâce à ses célèbres montres connectées Apple Watch. Néanmoins, le facteur de forme du nouveau projet se distingue par sa grande ressemblance avec les produits Whoop, connus pour leurs bracelets de fitness simples et valorisés à plus de 10 milliards de dollars.

Cette nouvelle intervient à une période de changements importants pour Apple. En août de cette année, Tim Cook a quitté son poste de PDG pour devenir président exécutif, et John Ternus a pris la direction de l'entreprise en tant que nouveau PDG. De plus, malgré les difficultés telles que la pénurie de puces mémoire et l'augmentation des coûts, la société prévoit de lancer de nouveaux smartphones pliables, des tablettes et des MacBook Pro.

Marché technologique et concurrence

Il est noté qu'Apple travaille simultanément au développement de son matériel pour devenir un leader à l'ère de l'AI. En particulier, l'entreprise est engagée dans des procédures judiciaires contre OpenAI, accusant la société de vol de secrets commerciaux.

Pour l'instant, le service de presse d'Apple s'abstient de donner plus d'informations sur ce nouveau tracker de fitness. Cependant, cette étape dans le monde de la technologie montre que l'entreprise vise à étendre davantage son influence sur le marché des appareils portables.

AppleTracker de fitnessWhoopTechnologieActualités
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les États-Unis invitent l'Inde à participer au projet de base lunaireLes États-Unis invitent l'Inde à participer au projet de base lunaireAujourd'hui, 00:26Oppo Find X10 Pro Max dévoilé : le premier flagship avec trois capteurs de 200 MPOppo Find X10 Pro Max dévoilé : le premier flagship avec trois capteurs de 200 MPHier, 23:56Les systèmes d'approvisionnement en eau des États-Unis ciblés par des piratesLes systèmes d'approvisionnement en eau des États-Unis ciblés par des piratesHier, 23:29Prix actuels des iPhone 18 Pro et Pro MaxPrix actuels des iPhone 18 Pro et Pro MaxHier, 11:36Une intelligence qui échappe au contrôle humain : pourquoi les dirigeants de l'IA sont-ils inquiets ?Une intelligence qui échappe au contrôle humain : pourquoi les dirigeants de l'IA sont-ils inquiets ?Hier, 08:19L'architecte des Apple Stores doute des achats via l'IAL'architecte des Apple Stores doute des achats via l'IAHier, 04:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra