Apple travaille sur un gadget pour concurrencer Whoop

La société Apple a commencé à travailler sur un nouveau tracker de fitness sans écran qui pourrait concurrencer Whoop. Selon Bloomberg, le fabricant de l'iPhone en est actuellement au stade de la recherche technologique initiale pour décider du développement complet et de la commercialisation de ce produit. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations, plusieurs prototypes ont déjà été testés dans le cadre de ce projet. Le nouvel appareil devrait se présenter sous la forme d'un bracelet en tissu fin doté d'un module de calcul équipé de capteurs. Cependant, les experts estiment que ce gadget ne sera pas commercialisé avant 2028.

Nouvelle direction et perspectives

Rappelons qu'Apple suit déjà avec succès l'activité physique, la fréquence cardiaque et la qualité du sommeil des utilisateurs grâce à ses célèbres montres connectées Apple Watch. Néanmoins, le facteur de forme du nouveau projet se distingue par sa grande ressemblance avec les produits Whoop, connus pour leurs bracelets de fitness simples et valorisés à plus de 10 milliards de dollars.

Cette nouvelle intervient à une période de changements importants pour Apple. En août de cette année, Tim Cook a quitté son poste de PDG pour devenir président exécutif, et John Ternus a pris la direction de l'entreprise en tant que nouveau PDG. De plus, malgré les difficultés telles que la pénurie de puces mémoire et l'augmentation des coûts, la société prévoit de lancer de nouveaux smartphones pliables, des tablettes et des MacBook Pro.

Marché technologique et concurrence

Il est noté qu'Apple travaille simultanément au développement de son matériel pour devenir un leader à l'ère de l'AI. En particulier, l'entreprise est engagée dans des procédures judiciaires contre OpenAI, accusant la société de vol de secrets commerciaux.

Pour l'instant, le service de presse d'Apple s'abstient de donner plus d'informations sur ce nouveau tracker de fitness. Cependant, cette étape dans le monde de la technologie montre que l'entreprise vise à étendre davantage son influence sur le marché des appareils portables.