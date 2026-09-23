Xiaomi présente la nouvelle montre connectée Xiaomi Watch S5

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Xiaomi présente la nouvelle montre connectée Xiaomi Watch S5

Xiaomi a officiellement dévoilé sa montre connectée Xiaomi Watch S5 aux côtés de ses nouveaux appareils phares. Selon ixbt.com, ce gadget moderne et abordable est lancé à un prix inférieur à 200 dollars et attire l'attention par ses fonctionnalités avancées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La version de base de la nouvelle montre connectée avec un bracelet en fluoroélastomère est fixée à 195 dollars. Les acheteurs peuvent également choisir une modification avec un bracelet en cuir naturel à 225 dollars ou une version spéciale avec un boîtier transparent.

Design et caractéristiques techniques

La Xiaomi Watch S5 se distingue par ses dimensions compactes : l'appareil possède un boîtier au format 41 mm, avec une épaisseur de seulement 9,9 mm et un poids de 36 grammes. La montre est équipée d'un écran de haute qualité de 1,32 pouce, dont la luminosité maximale atteint 3000 nits.

Parmi les modèles, une version unique avec un boîtier transparent mérite une attention particulière. Elle dispose d'un boîtier octogonal en verre spécial Xiaomi Dragon Crystal, permettant d'apercevoir les détails en acier inoxydable à finition mate de la structure interne.

Suivi de la santé et fonctionnalités

Les fabricants ont accordé une attention particulière au suivi des indicateurs de santé. L'appareil est équipé d'un nouveau capteur optique qui mesure la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang avec une précision accrue. L'algorithme Heart Rate 2.0 a également été ajouté pour améliorer encore la précision des mesures.

La montre dispose également de fonctionnalités de suivi de la santé féminine. Elle intègre trois capteurs de température qui surveillent en continu les changements de température de la peau au poignet, analysés avec les données du cycle menstruel pour aider à prédire les périodes futures.

Sécurité et modes sportifs

Une attention particulière a été portée aux fonctions de sécurité. En appuyant trois fois sur le bouton latéral, il est possible d'appeler automatiquement un contact d'urgence et d'envoyer sa localisation précise. Les utilisateurs peuvent également partager leur géolocalisation en temps réel avec un contact sélectionné.

Pour les amateurs de sport, la montre propose plus de 150 modes sportifs, dont la course, la natation, le cyclisme et le ski. La capacité de la batterie a été augmentée de 84 % par rapport à la génération précédente, assurant jusqu'à 14 jours d'autonomie avec une seule charge.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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