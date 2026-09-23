Résultats complets de la 7e ronde de la 46e Olympiade : Une journée historique pour les équipes d'Ouzbékistan

À la 46e Olympiade d'échecs, qui se déroule à Samarcande, la compétition a atteint son paroxysme avec la conclusion de la 7e ronde, l'une des étapes les plus intenses. Cette journée restera gravée dans l'histoire des échecs ouzbeks. Notre équipe masculine principale (Ouzbékistan-1), leader du tournoi, a battu la puissante équipe de Chine sur le score de 3:1 : au premier échiquier, Nodirbek Abdusattorov a vaincu le champion du monde en titre Ding Liren, tandis qu'au troisième, Nodirbek Yakubboyev a dominé l'expérimenté Yu Yangyi. Javohir Sindarov et Muhiddin Madaminov ont assuré la victoire en obtenant des nulles solides.

Fait remarquable, notre deuxième équipe masculine (Ouzbékistan-2) a décroché un match nul héroïque de 2:2 contre la France, emmenée par la superstar mondiale Maxime Vachier-Lagrave : Jahongir Vahidov, Abdimalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov et Ortiq Nigmatov ont tenu tête aux grands maîtres français. Notre troisième équipe masculine (Ouzbékistan-3) a battu l'Afrique du Sud 3:1. Chez les femmes, nos équipes ont également brillé : l'équipe principale (Ouzbékistan-1) a écrasé la Slovénie 3,5:0,5, tandis que l'Ouzbékistan-2 a remporté une victoire cruciale 3:1 contre le Tadjikistan ; seule notre troisième équipe féminine s'est inclinée face au Pérou (0,5:3,5).

Alors, comment la défaite de la Chine et le frein mis à la France ont-ils modifié le classement, et à quel point les victoires d'Abdusattorov et Hamdamova rapprochent-elles nos équipes du podium ?

« Victoire d'Abdusattorov, nul 2:2 contre la France et marche en avant des filles » : les 5 points clés de la 7e ronde

À Samarcande, Faits et chiffres marquants de la 7e ronde :

La victoire 3:1 contre la Chine : Notre équipe principale a terrassé son rival grâce aux victoires de Nodirbek Abdusattorov (1:0 contre Ding Liren) et Nodirbek Yakubboyev ;

Le courage de l'Ouzbékistan-2 face à la France : Nos jeunes talents ont tenu en échec la France, favorite menée par Maxime Vachier-Lagrave, avec 4 nulles sur tous les échiquiers pour un score final de 2:2 ;

Le pas assuré de l'Ouzbékistan-3 : Notre troisième équipe masculine a remporté une victoire convaincante 3:1 contre l'Afrique du Sud ;

Le carton de notre équipe féminine (3,5:0,5) : Les performances brillantes d'Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova et Guldona Karimova n'ont laissé aucune chance à la Slovénie ;

Victoire de l'Ouzbékistan-2 féminin contre le Tadjikistan : Une victoire 3,5:0,5 contre le pays voisin permet de marquer des points précieux dans la catégorie féminine.

46e Olympiade d'échecs : Protocole officiel de la 7e ronde

Analyse des résultats complets des équipes masculines et féminines à Samarcande :

Catégorie et équipes Résultats individuels par échiquier Score final Commentaire et importance Hommes : Ouzbékistan-1 — Chine Abdusattorov 1:0 Ding Liren Sindarov 0,5:0,5 Yi Wei Yakubboyev 1:0 Yu Yangyi Madaminov 0,5:0,5 Xu Xiangyu 3 : 1 Le champion du monde en titre battu, la Chine terrassée Hommes : Ouzbékistan-2 — France Vahidov 0,5:0,5 Vachier-Lagrave Abdisalimov 0,5:0,5 Lagarde Suyarov 0,5:0,5 Maurizzi Nigmatov 0,5:0,5 Mussard 2 : 2 Nul héroïque contre la France, favorite Hommes : Ouzbékistan-3 — Afrique du Sud Saydaliyev 1:0 Karsten Rahmatullayev 0,5:0,5 Levitan Abdurahmonov 0,5:0,5 Mango Omonov 1:0 Mnyasta 3 : 1 Victoire importante et stable de la troisième équipe Femmes : Ouzbékistan-1 — Slovénie Hamdamova 1:0 Unuk Tohirjonova 1:0 Urx Imomqo‘ziyeva 0,5:0,5 Beber Karimova 1:0 Mixelich 3,5 : 0,5 Large victoire contre une équipe européenne forte Femmes : Ouzbékistan-2 — Tadjikistan Yakubboyeva 0,5:0,5 Nasriddinzoda Malikova 0,5:0,5 Antonova Halilova 1:0 Mahmudova Mashabova 0:1 Mansurova 3 : 1 Point crucial dans un duel régional Femmes : Ouzbékistan-3 — Pérou Aktamova 0:1 Kori Bobomurodova 0:1 Salas Ahmedova 0:1 Contreras Shahzodova 0,5:0,5 Hilario 0,5 : 3,5 La troisième équipe s'incline face aux expérimentées péruviennes

Expertise et analyse : Pourquoi la 7e ronde a été un triomphe pour l'Ouzbékistan ?

Conclusions des experts internationaux et grands maîtres :

Le facteur « premier échiquier » et la chute de Ding Liren : La victoire de Nodirbek Abdusattorov sur le champion du monde a non seulement rapporté des points, mais a plongé l'équipe adverse dans un choc psychologique ; la victoire parallèle de Nodirbek Yakubboyev a forcé la Chine à la capitulation totale ;

Le courage stratégique de l'Ouzbékistan-2 : L'équipe de France est l'une des favorites pour les médailles ; le fait que Jahongir Vahidov ait stoppé la superstar mondiale Vachier-Lagrave et que nos trois autres jeunes joueurs aient obtenu le nul prouve que l'école ouzbèke peut rivaliser avec n'importe quel grand nom mondial ;

La marche audacieuse de notre équipe féminine vers les médailles : En écrasant la Slovénie 3,5:0,5, notre équipe féminine, menée par Afruza Hamdamova et Gulruhbegim Tohirjonova, a prouvé qu'elle est une prétendante sérieuse au podium olympique ;

Le facteur Samarcande et les fondations du titre : Après la 7e ronde, le succès de notre équipe principale face à la Chine augmente considérablement les chances de conserver la coupe olympique en Ouzbékistan. Les chances sont au maximum.

Les duels de la 7e ronde à Samarcande ont prouvé une fois de plus que les échecs ouzbeks sont aujourd'hui une force intellectuelle inégalée et puissante dans le monde.

Selon vous, la victoire 3:1 de notre équipe masculine contre la Chine les mènera-t-elle au titre olympique ? Quel membre de notre deuxième équipe ayant stoppé la France ou de notre équipe féminine ayant marqué 3,5 points vous a le plus impressionné ? Laissez vos avis et félicitations dans les commentaires et partagez ce reportage complet sur notre fierté nationale avec tous les passionnés d'échecs !