Kylian Mbappé exclut de jouer jusqu'à 41 ans comme Cristiano Ronaldo

·3·Sport
Kylian Mbappé exclut de jouer jusqu'à 41 ans comme Cristiano Ronaldo

Dans une interview accordée au journal allemand Bild, l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid, Kylian Mbappé, s'est exprimé sur sa future carrière, les rumeurs de transfert et son idole d'enfance, Cristiano Ronaldo. Selon Goal.com, le joueur a admis qu'il est absolument impossible pour lui de porter le maillot national jusqu'à 41 ans, comme l'attaquant portugais, compte tenu de l'environnement sportif et social de l'équipe de France. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement en rassemblement avec l'équipe de France, la star a répondu ouvertement aux questions des journalistes. Il a notamment réagi aux rumeurs concernant Michael Olise, présenté par les médias comme la cible prioritaire du Real Madrid.

Michael Olise et les rumeurs de transfert

Kylian Mbappé a souligné que de telles rumeurs de transfert lui rappellent son époque au PSG et que ce genre de situation est devenu monnaie courante dans le monde du football. Il a précisé qu'il serait irrespectueux de conseiller à un joueur qu'il connaît bien de changer d'équipe.

Selon lui, le Bayern Munich est un très grand club où Michael Olise pourra connaître un immense succès. L'attaquant français a également ajouté qu'il est naturel qu'un joueur exceptionnel de ce niveau soit dans le viseur de n'importe quel top club mondial.

Cristiano Ronaldo et projets d'avenir

Au cours de l'entretien, la longévité de Cristiano Ronaldo, qui défend toujours les couleurs de sa sélection à 41 ans et reste l'attaquant titulaire du Portugal, a été un sujet central. Mbappé a exprimé son admiration pour son idole de jeunesse, tout en précisant que son propre avenir suivrait une trajectoire différente.

« Compte tenu de l'équipe nationale dans laquelle je joue, il faut être honnête : la France ne me laissera jamais jouer jusqu'à 41 ans », a répondu Kylian Mbappé avec le sourire. Il a néanmoins reconnu que Ronaldo a prouvé qu'avec une condition physique et mentale parfaite, il est possible de jouer au plus haut niveau pendant de longues années.

Cependant, il a conclu son interview en affirmant qu'il ne croit pas à un tel scénario de carrière prolongée pour son propre cas. Ces déclarations suscitent de vifs débats au sein de la communauté du football et dans les médias.

Kylian MbappéCristiano RonaldoReal MadridBayern MunichMichael Olise
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Kylian Mbappé réagit aux rumeurs de transfert concernant Michael OliseKylian Mbappé réagit aux rumeurs de transfert concernant Michael OliseHier 13:37Le Real Madrid veut-il battre son record de transferts pour Michael Olise : Rumeur et réalitéLe Real Madrid veut-il battre son record de transferts pour Michael Olise : Rumeur et réalité25 juillet 12:15Mbappé fait vibrer Madrid en nommant les trois légendes qu'il voudrait ramener au RealMbappé fait vibrer Madrid en nommant les trois légendes qu'il voudrait ramener au Real18 septembre 14:19Michael Olise demande une réunion avec la direction du Bayern sur fond d'intérêt du Real MadridMichael Olise demande une réunion avec la direction du Bayern sur fond d'intérêt du Real Madrid13 juillet 01:58La situation autour du transfert de Michael Olise au Real Madrid s’éclaircitLa situation autour du transfert de Michael Olise au Real Madrid s’éclaircit9 août 15:15Tournant inattendu dans la course au Ballon d'Or : le classement selon The AthleticTournant inattendu dans la course au Ballon d'Or : le classement selon The Athletic9 septembre 21:49
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?