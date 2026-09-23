Kylian Mbappé exclut de jouer jusqu'à 41 ans comme Cristiano Ronaldo

Dans une interview accordée au journal allemand Bild, l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid, Kylian Mbappé, s'est exprimé sur sa future carrière, les rumeurs de transfert et son idole d'enfance, Cristiano Ronaldo. Selon Goal.com, le joueur a admis qu'il est absolument impossible pour lui de porter le maillot national jusqu'à 41 ans, comme l'attaquant portugais, compte tenu de l'environnement sportif et social de l'équipe de France. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement en rassemblement avec l'équipe de France, la star a répondu ouvertement aux questions des journalistes. Il a notamment réagi aux rumeurs concernant Michael Olise, présenté par les médias comme la cible prioritaire du Real Madrid.

Michael Olise et les rumeurs de transfert

Kylian Mbappé a souligné que de telles rumeurs de transfert lui rappellent son époque au PSG et que ce genre de situation est devenu monnaie courante dans le monde du football. Il a précisé qu'il serait irrespectueux de conseiller à un joueur qu'il connaît bien de changer d'équipe.

Selon lui, le Bayern Munich est un très grand club où Michael Olise pourra connaître un immense succès. L'attaquant français a également ajouté qu'il est naturel qu'un joueur exceptionnel de ce niveau soit dans le viseur de n'importe quel top club mondial.

Cristiano Ronaldo et projets d'avenir

Au cours de l'entretien, la longévité de Cristiano Ronaldo, qui défend toujours les couleurs de sa sélection à 41 ans et reste l'attaquant titulaire du Portugal, a été un sujet central. Mbappé a exprimé son admiration pour son idole de jeunesse, tout en précisant que son propre avenir suivrait une trajectoire différente.

« Compte tenu de l'équipe nationale dans laquelle je joue, il faut être honnête : la France ne me laissera jamais jouer jusqu'à 41 ans », a répondu Kylian Mbappé avec le sourire. Il a néanmoins reconnu que Ronaldo a prouvé qu'avec une condition physique et mentale parfaite, il est possible de jouer au plus haut niveau pendant de longues années.

Cependant, il a conclu son interview en affirmant qu'il ne croit pas à un tel scénario de carrière prolongée pour son propre cas. Ces déclarations suscitent de vifs débats au sein de la communauté du football et dans les médias.