Xiaomi présente une nouvelle hotte de cuisine dotée d'une IA et d'une puissance record

Xiaomi a officiellement lancé son développement le plus récent et le plus puissant sur le marché des appareils de cuisine. Baptisé Mijia Smart Range Hood 3 Max, cet appareil intelligent est équipé de fonctionnalités de haute technologie, de capacités d'IA et d'une puissance d'aspiration sans précédent, marquant une étape importante dans le domaine des appareils électroménagers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le prix de lancement du nouvel appareil sur le marché chinois est de 4598,5 yuans, subvention gouvernementale incluse. L'appareil est équipé d'un ventilateur moderne de 360 W, de huit niveaux de fonctionnement et d'un débit d'air maximal de 17,5 m/s. Ces indicateurs montrent une augmentation significative par rapport aux modèles de la génération précédente.

Indicateurs techniques et pression extrême

L'une des principales avancées techniques de l'appareil est sa pression statique maximale atteignant 1700 Pa. Selon les données fournies par le fabricant, le débit d'air du nouvel appareil a été augmenté de 34,6 % et la pression de 89 % par rapport à la génération précédente. Cela permet de rendre les tâches en cuisine plus confortables et efficaces.

Outre ses performances élevées, des solutions modernes ont été appliquées pour réduire le niveau sonore. En particulier, même en mode maximal, le niveau sonore ne dépasse pas 59 dB(A), et le bruit à haute fréquence a été réduit de 84 % par rapport aux modèles de la génération précédente.

IA et fonctions de sécurité

Le modèle Mijia Smart Range Hood 3 Max est équipé d'une caméra de 3 MP et d'un système d'IA avancé basé sur le modèle visuel VLA. L'appareil analyse la quantité de fumée toutes les 0,1 s, détecte les changements avec une précision supérieure à 98 % et ajuste automatiquement la puissance en seulement 0,6 s après l'apparition de la fumée.

Fonction d'alerte en cas de risque de débordement de liquide de la casserole

Surveillance constante du gaz, de la fumée et des particules PM2.5

Possibilité de recevoir des notifications à distance et d'activer la ventilation via l'application Mi Home

Système de nettoyage à circulation, incluant quatre cyclones et un rideau d'air

De plus, l'appareil est capable d'éliminer 97 % des particules PM2.5 et assure une stérilisation à 98 % grâce aux ions négatifs. Ces caractéristiques sont essentielles pour garantir propreté et sécurité dans les foyers modernes.