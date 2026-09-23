Xiaomi présente une nouvelle hotte de cuisine dotée d'une IA et d'une puissance record

·2·Technologie
Xiaomi présente une nouvelle hotte de cuisine dotée d'une IA et d'une puissance record

Xiaomi a officiellement lancé son développement le plus récent et le plus puissant sur le marché des appareils de cuisine. Baptisé Mijia Smart Range Hood 3 Max, cet appareil intelligent est équipé de fonctionnalités de haute technologie, de capacités d'IA et d'une puissance d'aspiration sans précédent, marquant une étape importante dans le domaine des appareils électroménagers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le prix de lancement du nouvel appareil sur le marché chinois est de 4598,5 yuans, subvention gouvernementale incluse. L'appareil est équipé d'un ventilateur moderne de 360 W, de huit niveaux de fonctionnement et d'un débit d'air maximal de 17,5 m/s. Ces indicateurs montrent une augmentation significative par rapport aux modèles de la génération précédente.

Indicateurs techniques et pression extrême

L'une des principales avancées techniques de l'appareil est sa pression statique maximale atteignant 1700 Pa. Selon les données fournies par le fabricant, le débit d'air du nouvel appareil a été augmenté de 34,6 % et la pression de 89 % par rapport à la génération précédente. Cela permet de rendre les tâches en cuisine plus confortables et efficaces.

Outre ses performances élevées, des solutions modernes ont été appliquées pour réduire le niveau sonore. En particulier, même en mode maximal, le niveau sonore ne dépasse pas 59 dB(A), et le bruit à haute fréquence a été réduit de 84 % par rapport aux modèles de la génération précédente.

IA et fonctions de sécurité

Le modèle Mijia Smart Range Hood 3 Max est équipé d'une caméra de 3 MP et d'un système d'IA avancé basé sur le modèle visuel VLA. L'appareil analyse la quantité de fumée toutes les 0,1 s, détecte les changements avec une précision supérieure à 98 % et ajuste automatiquement la puissance en seulement 0,6 s après l'apparition de la fumée.

  • Fonction d'alerte en cas de risque de débordement de liquide de la casserole
  • Surveillance constante du gaz, de la fumée et des particules PM2.5
  • Possibilité de recevoir des notifications à distance et d'activer la ventilation via l'application Mi Home
  • Système de nettoyage à circulation, incluant quatre cyclones et un rideau d'air

De plus, l'appareil est capable d'éliminer 97 % des particules PM2.5 et assure une stérilisation à 98 % grâce aux ions négatifs. Ces caractéristiques sont essentielles pour garantir propreté et sécurité dans les foyers modernes.

XiaomiMaison IntelligenteIntelligence ArtificielleÉlectroménagerActualités
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi présente sa première cuisinière à gaz dotée d'IAXiaomi présente sa première cuisinière à gaz dotée d'IAAujourd'hui 15:51Xiaomi présente son nouveau distributeur d'eau capable de chauffer en trois secondesXiaomi présente son nouveau distributeur d'eau capable de chauffer en trois secondes21 septembre 21:56Xiaomi lance un nouveau réfrigérateur à trois compartiments pour 220 dollarsXiaomi lance un nouveau réfrigérateur à trois compartiments pour 220 dollars21 septembre 21:23Xiaomi présente le nouveau réfrigérateur Mijia Refrigerator 256LXiaomi présente le nouveau réfrigérateur Mijia Refrigerator 256L20 septembre 19:25Xiaomi présente un nouveau lave-vaisselle d'une capacité de 20 couvertsXiaomi présente un nouveau lave-vaisselle d'une capacité de 20 couverts18 septembre 17:54Les smartphones Xiaomi 18 Pro et Pro Max intégreront une fonction d'écran confidentielLes smartphones Xiaomi 18 Pro et Pro Max intégreront une fonction d'écran confidentiel21 septembre 19:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra