Comment le sélectionneur des Pays-Bas a-t-il réagi au fait que Xavi soit le troisième candidat ?

L'une des nominations les plus inattendues et retentissantes du football européen a été officiellement actée. Le 25 août, l'ancienstar et entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernández, a été présenté au grand public comme le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas.

Le technicien espagnol de 46 ans a signé un contrat à long terme avec la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) jusqu'à l'été 2030.

Short-list des entraîneurs : Guardiola, Slot et Xavi

Lors de la conférence de presse officielle, le directeur technique de la KNVB, Nigel de Jong, a révélé les coulisses des négociations. Selon lui, la fédération avait initialement envisagé deux spécialistes : l'entraîneur deManchester City, Pep Guardiola, et le manager de Liverpool, Arne Slot : « Ensuite, nous avons concentré toute notre attention sur Xavi. Les négociations ont été intenses au cours des quatre dernières semaines. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises chez Xavi à Barcelone, et il a également visité les Pays-Bas. Xavi se considère comme un enfant du football néerlandais et partage pleinement notre philosophie. Il aspire à un football attractif, un pressing haut, une domination et une possession constante du ballon. C'était le meilleur choix pour nous »

, a déclaré de Jong.

« Même en étant troisième, je suis sur le podium » : humour et aveux de Xavi

À la question incisive des journalistes : « Quel sentiment cela procure-t-il d'être le troisième choix après Guardiola et Slot ? » l'entraîneur espagnol a répondu avec bonne humeur et humour, provoquant les applaudissements de la salle :

L'honneur du football néerlandais : « C'est un immense honneur pour moi, après tout, ce sont les grands Pays-Bas. Enfant, en regardant leurs matchs, je suis tombé amoureux du beau jeu. Je veux que mon équipe joue de la même manière. C'est mon objectif principal. Peu importe que j'aie été le troisième ou le dixième choix »;

Blague sur le podium : « Être derrière Guardiola et Slot n'est pas un mauvais résultat, n'est-ce pas ? En tout cas, nous sommes sur le podium ! », a répondu Xavi en riant.

Visant à marier l'école de Johan Cruyff et le style du FC Barcelone avec les traditions du football néerlandais, Xavi est attendu pour mener les « Oranje » vers de nouveaux succès lors de la Coupe du Monde 2026 et des compétitions suivantes.