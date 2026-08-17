La « carotte préférée » de Haaland devient un succès en Norvège : elle reçoit même un nouveau nom

·191·Monde
La « carotte préférée » de Haaland devient un succès en Norvège : elle reçoit même un nouveau nom

"Manchester City" L’attaquant Erling Haaland a transformé une simple habitude en phénomène inattendu en Norvège. Grâce à son amour des carottes, la demande pour ce légume a fortement augmenté dans le pays.

Haaland mange des carottes presque tous les jours

Il s’avère que la star du football norvégien mange des carottes presque chaque jour avant ses entraînements.

Les enfants qui ont découvert cette habitude de Haaland se sont eux aussi mis à manger davantage de carottes.

Un nouveau nom pour les carottes

L’influence de Haaland est devenue si forte que les adolescents norvégiens ont plaisamment surnommé les carottes « bonbons Haaland ».

Les magasins signalent également une hausse de la demande de carottes.

L’influence du footballeur s’est une nouvelle fois manifestée

Habituellement, les stars du sport influencent leurs fans par leurs vêtements, leur coiffure ou leurs entraînements. Cette fois, Haaland a popularisé les carottes.

Qui sait, peut-être que l’amour des enfants norvégiens pour les carottes grandira encore grâce à Haaland.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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