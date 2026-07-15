Erling Haaland offre une virée shopping de 10 000 dollars à ses coéquipiers au Texas

La star de Manchester City et de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, a surpris tout le monde par sa générosité lors de la Coupe du Monde 2026 qui se déroule aux États-Unis. Alors que la Norvège réalise un parcours historique en atteignant les quarts de finale, l'attaquant a offert une séance de shopping géante à ses coéquipiers et au staff technique dans une boutique renommée de Dallas, au Texas. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon une vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle d'Erling Haaland, le joueur a privatisé le magasin « Wild Bill's Western Store » après la victoire 2-1 de la Norvège contre la Côte d'Ivoire lors des huitièmes de finale. La direction du magasin a fermé les portes au public pour ne pas déranger la star. Au final, Erling Haaland a réglé une note totale de 10 000 dollars.

Style cow-boy et souvenirs insolites

Pendant leurs achats, les joueurs et le staff se sont principalement concentrés sur des articles typiquement texans, notamment des bottes de cow-boy, des chemises western, des ceintures et de la vaisselle. Erling Haaland a lui-même acheté quatre chapeaux de cow-boy et a appris quelques superstitions locales. Les employés du magasin lui ont expliqué qu'il ne fallait pas poser le chapeau à l'envers, sous peine de « laisser s'échapper la chance ».

Cependant, les achats qui ont suscité le plus de débats sont les animaux naturalisés (taxidermie). Selon les informations, Erling Haaland a dépensé de l'argent pour les objets insolites suivants :

Une statue de raton laveur tenant une bouteille de boisson — 750 dollars ;

Une statue de deux écureuils en tenue de shérif — 900 dollars ;

Des bottes de cow-boy et des accessoires fabriqués sur mesure.

Sur ses réseaux sociaux, Erling Haaland a posté une photo de lui descendant de l'avion avec la statue du raton laveur sous le bras, ajoutant en légende avec humour : « Il m'a suivi jusqu'à la maison ». Cette scène a suscité beaucoup d'intérêt et d'amusement parmi les fans.

Une nouvelle ère pour le football norvégien

La Coupe du Monde 2026 revêt une importance particulière pour la Norvège, car l'équipe s'est qualifiée pour le tournoi pour la première fois depuis 1998. Le milieu de terrain Sander Berge, évoquant ce voyage et la compétition, a souligné qu'il vivait les moments les plus heureux de sa vie. Selon lui, l'esprit d'équipe et ces moments inoubliables influencent positivement les résultats sur le terrain.

Cet événement a démontré non seulement les talents de buteur d'Erling Haaland sur le terrain, mais aussi l'attention qu'il porte à ses collègues en tant que leader et capitaine. La star de Manchester City a réussi à renforcer l'ambiance au sein du groupe grâce à ce geste généreux.