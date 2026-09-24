Anthony Gordon surpris par la décision controversée de Thomas Tuchel

Les discussions autour de la défaite dramatique de l'Angleterre contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde ne faiblissent pas. L'attaquant du FC Barcelone, Anthony Gordon, s'est exprimé pour la première fois sur les décisions tactiques controversées qui ont scellé le sort du match, admettant avoir été très surpris par son remplacement précoce par l'entraîneur Thomas Tuchel. Cette défaite reste le sujet principal du premier rassemblement de l'équipe anglaise après la saison estivale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'Angleterre menait au score grâce à un but décisif d'Anthony Gordon à seulement 20 minutes d'une qualification historique pour la finale. Cependant, la dynamique du match a radicalement changé lorsque Thomas Tuchel, cherchant à préserver l'avantage, a fait sortir l'attaquant pour le remplacer par le défenseur Ezri Konsa. Ce changement prudent a permis à l'adversaire d'accentuer sa pression, les Sud-Américains finissant par égaliser puis arracher la victoire.

Erreurs tactiques et choix du coach

Bien que l'entraîneur Thomas Tuchel ait initialement critiqué l'incapacité de son équipe à conserver le ballon, il a plus tard admis que ses décisions ultra-prudentes avaient été prises un peu trop tôt. Le passage à un système en 5-4-1 a laissé l'initiative à l'adversaire, provoquant l'incompréhension tant chez les supporters que chez les joueurs. Le joueur de 25 ans a souligné qu'il se sentait physiquement et mentalement en parfaite condition à ce moment-là.

« Oui, pour être honnête, j'ai été surpris », a déclaré Gordon, l'ancienne star de Newcastle. « Parce que je venais juste de marquer. Je suis le genre de joueur qui se sent très bien lorsqu'il agit sous l'effet de l'adrénaline. Quand je marque, je ne fais généralement pas un mauvais match car ma confiance en moi monte en flèche. Surtout dans cette situation, sur une si grande scène, je me sentais incroyable. »

L'explication de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel lui-même n'a pas caché que la pression intense et la fatigue extrême de l'équipe à ce moment-là avaient influencé sa décision. L'entraîneur a admis qu'avant la pause fraîcheur, l'adversaire avait créé une situation dangereuse et que l'équipe souffrait physiquement. Les conditions météorologiques et les déplacements difficiles successifs avaient épuisé les forces des joueurs.

« Nous étions sur le point d'encaisser un but avant la pause fraîcheur. J'ai pensé que nous ne pourrions pas survivre, que ce serait un désastre », a admis Tuchel. « Ensuite, j'ai pensé qu'il fallait passer à cinq défenseurs, en 5-4-1. Mais c'était un peu trop tôt pour cette idée. »

Actuellement, l'équipe d'Angleterre est réunie à St George's Park pour analyser en profondeur cette lourde défaite. Les membres de l'équipe visent à tirer les bonnes conclusions des erreurs commises afin de se préparer pour les prochaines compétitions.