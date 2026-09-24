Craig Bellamy sur Cristiano Ronaldo : 1000 buts, c'est tout simplement incroyable

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Craig Bellamy sur Cristiano Ronaldo : 1000 buts, c'est tout simplement incroyable

Le sélectionneur du Pays de Galles, Craig Bellamy, a fait l'éloge du capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, avant leur affrontement en Ligue des nations de l'UEFA au stade José Alvalade de Lisbonne. Le technicien n'a pas caché son admiration pour la longévité de l'attaquant portugais et a soutenu son objectif d'atteindre la barre des 1000 buts en carrière. C'est ce que rapporte Goal.com.

Le coach gallois a qualifié Ronaldo de l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football, soulignant que son héritage restera gravé pour les siècles à venir. Par ailleurs, Bellamy a plaisanté en disant que Cristiano devrait poursuivre ses records après leur match. Cette rencontre suscite un immense intérêt dans le monde du football.

Rivalités à l'époque des joueurs

Durant sa carrière de joueur, l'entraîneur a affronté Cristiano Ronaldo à plusieurs reprises en Premier League. Ayant évolué à Liverpool, Newcastle United, Blackburn Rovers et West Ham United, Bellamy a croisé le fer avec l'attaquant portugais à cinq reprises.

L'un de leurs duels les plus mémorables remonte à la saison 2008-2009. Lors de ce match dominé par le Portugais, Ronaldo a inscrit un doublé à Old Trafford, assurant la victoire 2-0 de Manchester United face à West Ham.

Un casse-tête défensif et le cap des mille buts

Ayant participé à des matchs intenses comme le derby du Nord-Ouest avec Liverpool, Bellamy sait à quel point Ronaldo est un problème pour les défenseurs. C'est pourquoi il a insisté sur l'immense objectif de l'attaquant portugais.

« Nous parlons de 1000 buts. Vraiment ? Qui d'autre peut marquer 1000 buts ? » a déclaré Bellamy, stupéfait. Il a ajouté en plaisantant : « C'est tout simplement incroyable, j'espère qu'il atteindra ce cap, mais pas demain contre nous. Que tout commence après notre match. »

Changements dans le staff technique du Portugal

Le sélectionneur du Pays de Galles a également évoqué les changements au sein de l'encadrement technique du Portugal. Il a qualifié le nouvel entraîneur Jorge Jesus de tacticien brillant capable de révéler le potentiel mondial de l'équipe.

Selon Bellamy, ce technicien expérimenté peut apporter la discipline et la structure qui manquaient à l'effectif talentueux du Portugal. Ce match de Ligue des nations de l'UEFA s'annonce comme un test crucial pour les deux équipes.

Cristiano RonaldoCraig BellamyPays de GallesPortugalLigue des Nations
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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