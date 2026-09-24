Une version transparente unique du flagship Xiaomi 18 Pro Max a été dévoilée

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Une version transparente unique du flagship Xiaomi 18 Pro Max a été dévoilée

Selon le site Ixbt.com, Xiaomi a présenté en images réelles une version transparente spéciale de son smartphone Xiaomi 18 Pro Max, l'un de ses modèles phares les plus avancés. Alliant caractéristiques technologiques de pointe et design distinctif, cet appareil suscite un vif intérêt chez les passionnés de technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le nouveau modèle est équipé de 16 GB de RAM et de 1 TB de stockage interne, pour un prix de 10 999 yuans. Le boîtier du smartphone est réalisé dans une séduisante couleur rouge transparente. Un film spécial crée une texture volumétrique, permettant aux utilisateurs d'observer de près les éléments stylisés de la structure interne de l'appareil. Le pack comprend également un chargeur et un câble transparents de couleur rouge.

Capacités d'écran avancées et écran secondaire

L'un des points forts du smartphone est son écran secondaire Magic Screen situé sur le panneau arrière. Dans cette nouvelle version, cet écran est plus plat et parfaitement intégré au boîtier. Il affiche des notifications, des widgets et des mini-jeux. La fonction AI Versatile Screen, basée sur l'intelligence artificielle, aide à créer du contenu personnalisé et des fonds d'écran uniques.

Au lancement, plus de 100 cartes ont été annoncées pour l'écran arrière. Des capacités d'intelligence artificielle supplémentaires devraient être ajoutées à l'appareil fin décembre. L'écran principal SuperPixel 2.0 offre une luminosité maximale de 4000 nit, une couverture BT.2020 et la technologie LTPO avec une fréquence de 1–120 Hz.

Haute performance et caméras Leica

La puissance technique de l'appareil repose sur le processeur Snapdragon 8 Super Edition de sixième génération. Il est également équipé d'une batterie massive de 8500 mAh, de normes de protection contre l'eau et la poussière IP66, IP68 et IP69, ainsi que de la technologie UWB.

En termes de capacités photographiques, le modèle reste en tête. Le module caméra, créé en collaboration avec Leica, comprend un capteur principal de 200 MP, un téléobjectif périscopique de 200 MP et un objectif ultra grand-angle de 50 MP. De plus, une nouvelle fonction de prise de vue par IA appelée Legendary Moment a été ajoutée pour des clichés uniques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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