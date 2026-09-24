Virgil van Dijk répond aux critiques sur la tactique des Pays-Bas

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Virgil van Dijk répond aux critiques sur la tactique des Pays-Bas

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a défendu sa réputation internationale en rejetant fermement les informations selon lesquelles il aurait interféré dans la tactique de l'équipe nationale des Pays-Bas après leur échec à la Coupe du Monde. Selon Goal.com, le défenseur expérimenté a nié catégoriquement lors d'un point presse tendu avec la presse nationale les rumeurs selon lesquelles il serait à l'origine du changement de structure de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que l'équipe nationale des Pays-Bas a été éliminée prématurément de la compétition après avoir perdu aux tirs au but contre le Maroc lors des huitièmes de finale du Mondial. Après cet échec, des rapports ont circulé dans la presse affirmant que le défenseur central expérimenté avait influencé les décisions de l'entraîneur Ronald Koeman, forçant l'équipe à jouer avec cinq défenseurs.

Changements tactiques et accusations de la presse

Selon les critiques, c'est précisément ce changement tactique qui a nui au style de jeu de l'équipe nationale et causé leur élimination précoce. Mécontent de ces sorties médiatiques, Van Dijk a déclaré ouvertement aux journalistes que tout était faux.

Selon le défenseur, le plan de jeu de l'équipe est élaboré uniquement par le staff technique et il n'a aucun lien avec ce processus. Il n'a pas caché qu'il était fatigué de voir des opinions infondées circuler fréquemment à son sujet.

La déclaration de Van Dijk en conférence de presse

Prenant la parole lors de la conférence de presse, le joueur a réagi aux rumeurs comme suit : « L'un de vos collègues a dit que jouer avec cinq défenseurs était mon idée. C'est une absurdité totale. Le plan est établi par le staff. On répand délibérément des mensonges pour me faire passer pour le méchant. Cela arrive trop souvent. »

Dans le même temps, il a admis que l'équipe avait mal joué lors de la Coupe du Monde, mais a qualifié d'injuste le fait d'être accusé d'avoir ruiné tout le football national. « Le fait est que nous avons simplement échoué lors de la Coupe du Monde. Ce sont des vérités difficiles. Nous n'avons pas bien joué », a ajouté le joueur.

La défaite contre le Maroc avait également poussé le joueur de 35 ans à réfléchir à la fin de sa carrière internationale. Le poids de cette élimination précoce l'a profondément affecté, l'incitant à faire une pause dans le sport avant de prendre une décision définitive sur son avenir en équipe nationale.

Virgil van DijkPays-BasRonald KoemanCoupe du MondeLiverpool
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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