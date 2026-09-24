Harry Kane s'exprime sur la défaite dramatique contre l'Argentine

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Harry Kane s'exprime sur la défaite dramatique contre l'Argentine

L'attaquant du Bayern Munich et capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a admis que la lourde défaite subie face à l'équipe nationale d'Argentine est devenue le souvenir le plus douloureux de sa carrière. Cette sortie dramatique et amère a été marquée comme le point le plus bas de la carrière internationale du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Malgré l'échec en demi-finale du Mondial au MetLife Stadium, dix semaines plus tard, les Three Lions entament une nouvelle étape sous la direction de Thomas Tuchel. L'équipe se concentre sur la prochaine Ligue des nations et l'Euro 2028, mais le traumatisme psychologique du match contre l'Argentine persiste.

La défaite et ses conséquences

Le résultat insatisfaisant a eu un tel impact que l'attaquant de 33 ans n'a pas pu regarder la finale décisive entre l'Espagne et l'Argentine. Au lieu de cela, il a dû se changer les idées en jouant au golf à New York. Selon le joueur, cet effondrement a été plus douloureux que le penalty manqué au Qatar.

Selon Goal.com, Kane a souligné dans son interview que l'abandon du style de jeu caractéristique de l'équipe était le problème principal. Il a ajouté que perdre en agissant contre ses propres principes a aggravé la situation.

Défis futurs et conclusions

Le capitaine expérimenté de l'équipe d'Angleterre, qui compte 121 sélections, a admis que les problèmes persistent lors des affrontements contre des adversaires coriaces dans les phases décisives des grands tournois. Selon lui, cela pourrait être lié à la mentalité, aux personnalités ou à l'orientation tactique sur le terrain.

Des discussions approfondies sont nécessaires au sein de l'équipe à ce sujet. Harry Kane exige que cette expérience amère serve de moteur puissant pour maintenir leur style de jeu sous une forte pression à l'avenir.

Harry KaneArgentineAngleterreBayern MunichCoupe du Monde
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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