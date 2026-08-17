Sensation en France : Lens bat le PSG et remporte le Trophée des Champions

La nouvelle saison de football en France a débuté par une véritable sensation inattendue. Lors du match pour le Trophée des Champions, le tenant de la Coupe nationale Lens a accueilli, dans son stade — le majestueux stade Bollaert-Delelis — le club parisien étoilé, champion de Ligue 1, le PSG .

Au terme d’un match intense et très disputé, les locaux se sont imposés 1-0 et ont remporté, pour la première fois de leur histoire, leur premier Trophée des Champions.

Le but de Thauvin à la 32e minute et le carton rouge à la 39e minute

Le sort de la rencontre s’est joué dès la première période, à la faveur de plusieurs épisodes qui ont totalement changé son cours :

Le but victorieux de Thauvin : À la 32e minute, l’expérimenté attaquant de Lens Florian Thauvin a parfaitement ajusté sa frappe pour ouvrir le score face aux Parisiens (1-0) ;

Lens réduit à dix : Sept minutes plus tard seulement, à la 39e minute, le défenseur lensois Antonio a été expulsé. Lens a ainsi dû disputer plus de 50 minutes à dix ;

La pression stérile du PSG : Avec des stars comme Kvaratskhelia, Vitinha, Hakimi et Dembélé, entré en jeu, le géant parisien a exercé une pression constante sur le but adverse, sans parvenir à percer une défense solide ;

L’expulsion de Mendes : À la 87e minute, à l’approche du coup de sifflet final, le défenseur du PSG Nuno Mendes a lui aussi reçu un carton rouge direct et quitté la pelouse.

Trophée des Champions. Finale

Lens — PSG — 1-0

16 août, stade Bollaert-Delelis

But : Thauvin (32).

Composition de Lens : Risser, Antonio, Ganiou, Ivanović (Aguilar, 46), Trāore (Haïdara, 81), Abdulhamid, Kuizans (Bulátović, 65), Nawrocki, Sima (Fofana, 75), Thauvin (Skuras, 75), Odobert.

Composition du PSG : Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Digne (Mendes, 60), Beraldo (Ruiz, 60), Vitinha, Zaïre-Emery (Doué, 82), Akliouche (Dembélé, 60), Kvaratskhelia (Mayulu, 70), Doué.

Avertissements : Doué (64), Ruiz (89), Hakimi (90), Bulátović (90).

Expulsions : Antonio (39) — Mendes (87).

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