Le Qatar bat le champion en titre lors de la Coupe du Golfe

·1·Sport
Le Qatar bat le champion en titre lors de la Coupe du Golfe

Arabie saouditeLors de la Coupe du Golfe qui se déroule à Djeddah, les équipes du groupe E ont entamé la compétition avec assurance. Dans les deux rencontres de la 1ère journée, les vainqueurs ont trouvé le chemin des filets adverses à deux reprises ou plus.

Large victoire des EAU

Les EAU, dirigés par Zlatko Dalić, ont battu le Yémen 4-0. Les buts ont été inscrits par Jiménez (26e, 51e), le défenseur yéménite Sahal (36e, c.s.c.) et Pereira (45+4e).

Le Qatar stoppe le champion

L'un des résultats marquants de la journée a été enregistré lors du match Qatar - Bahreïn. Les hommes de Julen Lopetegui ont battu le champion en titre sur le score de 2-0.

Pour le Qatar, Khoukhi a ouvert le score à la 61e minute, tandis qu'Al-Haydos a transformé un penalty à la 90+9e minute pour sceller le résultat final.

Ainsi, après la 1ère journée du groupe E, les EAU et le Qatar ont débuté la compétition par une victoire. Les matchs de la première journée du groupe A avaient eu lieu précédemment.

Coupe du GolfeEAUQatarZlatko DalićFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Début enflammé en Arabie saoudite : la Coupe du Golfe démarre avec des matchs dramatiquesDébut enflammé en Arabie saoudite : la Coupe du Golfe démarre avec des matchs dramatiquesHier 06:35Deux boxeurs ouzbeks se qualifient pour les quarts de finale à Aichi-NagoyaDeux boxeurs ouzbeks se qualifient pour les quarts de finale à Aichi-NagoyaAujourd'hui 11:18La délégation ouzbèke remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-NagoyaLa délégation ouzbèke remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-NagoyaAujourd'hui 11:15Un athlète ouzbek remporte sa deuxième médaille d'argent aux Jeux asiatiquesUn athlète ouzbek remporte sa deuxième médaille d'argent aux Jeux asiatiquesAujourd'hui 11:12La délégation ouzbèke remporte sa 27e médaille aux Jeux asiatiquesLa délégation ouzbèke remporte sa 27e médaille aux Jeux asiatiquesAujourd'hui 11:10Bataille de titans à Samarcande : le choc Ouzbékistan – États-Unis et le test indien lors de la 9e rondeBataille de titans à Samarcande : le choc Ouzbékistan – États-Unis et le test indien lors de la 9e rondeAujourd'hui 10:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?