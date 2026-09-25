Le Qatar bat le champion en titre lors de la Coupe du Golfe

Arabie saouditeLors de la Coupe du Golfe qui se déroule à Djeddah, les équipes du groupe E ont entamé la compétition avec assurance. Dans les deux rencontres de la 1ère journée, les vainqueurs ont trouvé le chemin des filets adverses à deux reprises ou plus.

Large victoire des EAU

Les EAU, dirigés par Zlatko Dalić, ont battu le Yémen 4-0. Les buts ont été inscrits par Jiménez (26e, 51e), le défenseur yéménite Sahal (36e, c.s.c.) et Pereira (45+4e).

Le Qatar stoppe le champion

L'un des résultats marquants de la journée a été enregistré lors du match Qatar - Bahreïn. Les hommes de Julen Lopetegui ont battu le champion en titre sur le score de 2-0.

Pour le Qatar, Khoukhi a ouvert le score à la 61e minute, tandis qu'Al-Haydos a transformé un penalty à la 90+9e minute pour sceller le résultat final.

Ainsi, après la 1ère journée du groupe E, les EAU et le Qatar ont débuté la compétition par une victoire. Les matchs de la première journée du groupe A avaient eu lieu précédemment.