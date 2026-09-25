Deux boxeurs ouzbeks se qualifient pour les quarts de finale à Aichi-Nagoya

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Deux boxeurs ouzbeks se qualifient pour les quarts de finale à Aichi-Nagoya

Les boxeurs ouzbeks ont entamé leur parcours victorieux aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya. Le 25 septembre, nos deux représentants montés sur le ring ont chacun battu leur adversaire sur le score de 5-0, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale.

Un début convaincant pour Khalokov

Dans la catégorie des -60 kg, le champion olympique et mondial Abdumalik Khalokov a disputé son premier combat du tournoi contre le Nord-Coréen O Tae Bom.

Le boxeur ouzbek a dominé tout au long du combat et s'est imposé 5-0 par décision unanime des juges.

Uktamova également en quarts de finale

Chez les femmes, dans la catégorie des -54 kg, Nigina Uktamova a également débuté la compétition par une victoire. Elle a battu la Tadjike Bibinashastamo Kholova sur le score de 5-0, décrochant ainsi son billet pour le tour suivant.

Ainsi, aux Jeux asiatiquesd'Aichi-Nagoya, les deux boxeurs ouzbeks se sont qualifiés pour les quarts de finale.

Abdumalik KhalokovNigina UktamovaJeux Asiatiques Aichi-NagoyaBoxe OuzbékistanTournoi de Boxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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