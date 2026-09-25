L'Ouzbékistan U-23 bat largement l'Arabie saoudite et se qualifie pour les demi-finales

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L'Ouzbékistan U-23 bat largement l'Arabie saoudite et se qualifie pour les demi-finales

En quart de finale des Jeux asiatiques, L'Ouzbékistan U-23 l'équipe olympique a affronté l'un des grands favoris du continent : l'Arabie saoudite U-23, s'imposant 3-0 et décrochant son billet pour les demi-finales. Les protégés de Ravshan Haydarov n'ont laissé aucune chance à l'équipe arabe dirigée par le célèbre technicien italien Luigi Di Biagio.

Dès la 12e minute, Dilshod Murtozayev a ouvert le score, offrant l'avantage aux nôtres. Maintenant la pression en seconde période, nos jeunes ont doublé la mise à la 78e minute grâce à une frappe précise d'Azizbek To‘lqinbekov. Entré en jeu à la 81e minute, Firdavs Abdurahmonov a scellé le sort du match cinq minutes plus tard, à la 86e, en inscrivant le troisième but. Grâce à la vigilance du gardien Samandar Muratbayev et de la défense, la cage est restée inviolée.

« Score de 3-0, super-remplaçant et défaite de Di Biagio » : Les 5 points clés du quart de finale

Faits marquants de cette victoire historique aux Jeux asiatiques :

  • Victoire écrasante : L'équipe d'Ouzbékistan U-23 l'Arabie saouditebattue 3-0, accède aux demi-finales ;

  • But rapide de Murtozayev : Le but inscrit à la 12e minute par Dilshod Murtozayev a permis de contrôler le scénario du match ;

  • Le coaching gagnant de Haydarov : Entré en jeu à la 81e minute, Firdavs Abdurahmonov a marqué à la 86e, scellant la victoire ;

  • La tactique de Di Biagio a échoué : Les Saoudiens, sous la houlette de l'entraîneur italien, n'ont pas su répondre au pressing ouzbek ;

  • Clean sheet et défense solide : La ligne défensive menée par Samandar Muratbayev n'a quasiment rien concédé durant les 90 minutes.

Feuille de match : Ouzbékistan U-23 contre Arabie saoudite U-23 en chiffres

Statistiques détaillées du quart de finale :

Indicateurs

Équipe d'Ouzbékistan U-23

Équipe d'Arabie saoudite U-23

Score final

3:0 (Qualification pour les demi-finales)

0:3 (Éliminée de la compétition)

Buteurs

D. Murtozayev (12'), A. To‘lqinbekov (78'), F. Abdurahmonov (86')

Aucun but

Entraîneur

Ravshan Haydarov

Luigi Di Biagio

Performance du gardien

Samandar Muratbayev (Clean sheet)

Yazan Alruvaiili (3 buts encaissés)

Remplacements principaux

O. Karimov (62'), D. Abdullayev (81'), F. Abdurahmonov (81'), N. Ibraimov (85'), Sh. Shodiboyev (85')

T. Algumayl (46'), A. Albishri (64'), S. Almutxari (64')

Analyse footballistique : Pourquoi l'Ouzbékistan a dominé l'Arabie saoudite ?

Conclusions des experts et analystes sportifs :

  • Maturité tactique et contrôle du milieu : Le schéma équilibré choisi par Ravshan Haydarov a neutralisé les attaques rapides sur les ailes ; Fayzullayev, Jumayev et O‘rinboyev ont étouffé le milieu adverse ;

  • Efficacité sur coups de pied arrêtés et pressing : Après le premier but, l'équipe a maintenu un pressing actif sans reculer ; le but de To‘lqinbekov à la 78e a brisé la résistance psychologique adverse ;

  • En route vers les médailles : Cette génération a prouvé, par sa puissance physique et sa discipline, qu'elle est une prétendante sérieuse à la médaille d'or des Jeux asiatiques.

Selon vous, l'Ouzbékistan U-23 de Ravshan Haydarov peut-il remporter la médaille d'or ? Comment évaluez-vous cette victoire 3-0 contre l'Arabie saoudite ? Partagez vos avis en commentaires !

Ouzbékistan U-23Arabie saoudite U-23Quart de finale des Jeux asiatiquesRavshan HaydarovFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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