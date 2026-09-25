Le service Starlink Mobile est lancé en Ouganda

Une étape importante a été franchie pour améliorer radicalement la connectivité dans les zones reculées et rurales. La société Starlink a lancé un service de communication par satellite direct en Ouganda, en partenariat avec l'opérateur local Airtel Uganda. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, cette nouvelle technologie permet de communiquer via des smartphones même dans des zones isolées et désertes où les réseaux mobiles traditionnels ne sont pas disponibles. Cette mesure ouvre l'accès à l'infrastructure numérique à des millions de personnes.

Une solution pour les zones sans couverture mobile

Le service Starlink Mobile est conçu pour fonctionner avec des smartphones ordinaires sans nécessiter d'équipement supplémentaire. Pour l'instant, le service est destiné aux propriétaires de smartphones Android compatibles, permettant aux utilisateurs d'échanger des messages et de rester connectés via des applications Internet.

L'introduction de cette technologie moderne permet de résoudre les problèmes de communication dans des zones géographiques où la construction de stations de base terrestres est difficile ou économiquement inefficace. Les représentants de Starlink soulignent que des millions de personnes pourraient potentiellement bénéficier de cette couverture.

Le deuxième marché sur le continent africain

L'Ouganda est devenu le deuxième pays du continent africain à bénéficier de ce service innovant. Rappelons que le service Starlink Mobile a été lancé pour la première fois sur le continent en République démocratique du Congo.

La société Airtel Uganda a annoncé une promotion spéciale afin de créer des conditions favorables pour les nouveaux clients. Selon celle-ci, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une période d'essai gratuite de 30 jours jusqu'au 23 octobre de cette année, bien que des conditions supplémentaires de l'opérateur s'appliquent dans le cadre de cette offre.

Le processus de connexion est organisé de manière simple et toutes les opérations sont effectuées via l'application MyAirtel, familière aux utilisateurs. Cela rend l'utilisation du service encore plus accessible et pratique.