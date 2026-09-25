Comparaison entre l'Oppo Find X10 Pro Max et le Samsung Galaxy Z Fold8

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Comparaison entre l'Oppo Find X10 Pro Max et le Samsung Galaxy Z Fold8

L'insider renommé Ice Universe a comparé les capacités logicielles de deux fleurons leaders du marché mobile : le Samsung Galaxy Z Fold8 et le tout nouveau Oppo Find X10 Pro Max. ixbt.com selon les rapports, le processus de test s'est concentré sur les animations de l'interface et les éléments de micro-interaction des appareils. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

L'expert souligne que la différence la plus notable est visible lors de l'ouverture et de la fermeture des albums dans l'application galerie. L'interface ColorOS 17 sur l'Oppo Find X10 Pro Max déploie l'interface à partir du point de contact de l'utilisateur et la referme avec la même fluidité.

Parallèlement, il a été noté que la même transition sur le Samsung Galaxy Z Fold8 et son interface One UI 9.0 semble plus abrupte et manque d'animations spécifiques, ce qui affecte l'expérience utilisateur.

Différences dans les interfaces

Auparavant, Ice Universe avait déjà démontré d'autres fonctionnalités intéressantes de ColorOS 17, notamment des effets de lumière dynamiques captivants et des réponses interactives subtiles aux mouvements. Selon lui, ce sont ces petits détails qui créent une sensation d'interface cohérente et vivante.

Selon les analyses, Samsung est nettement en retard sur ce point par rapport à Oppo. One UI 9.0 donne l'impression de ne pas être assez abouti au niveau des micro-interactions.

Actuellement, ColorOS 17 adopte une approche plus proactive en matière de transitions fluides et de liaison directe des animations aux actions de l'utilisateur, ce qui est essentiel pour l'usage quotidien des smartphones modernes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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