Tottenham intensifie les négociations pour le transfert d’Omar Marmoush

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Tottenham intensifie les négociations pour le transfert d’Omar Marmoush

Le club londonien de Tottenham s’active sur le marché des transferts afin de renforcer son secteur offensif. Selon les informations du journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, les Spurs sont parvenus à un accord final avec l’attaquant de Manchester City Omar Marmoush sur les modalités de son contrat. L’international égyptien est proche de rejoindre le club londonien, et ce transfert devrait constituer une étape importante pour l’équipe de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Goal.com rapporte l’information.

Les deux clubs travaillent actuellement à un accord sur le montant du transfert et ses conditions définitives. Bien qu’un accord personnel ait été trouvé avec le joueur, l’accord final entre Manchester City et Tottenham n’a pas encore été signé. Néanmoins, l’intensification des négociations laisse penser que ce transfert pourrait se concrétiser prochainement.

Les problèmes du secteur offensif de l’équipe

La direction de Tottenham a fait du recrutement d’un nouvel attaquant une priorité pour la saison en cours. Au cours des 18 derniers mois, l’un des principaux attaquants de l’équipe, Dominic Solanke, a manqué de nombreux matchs en raison de blessures. Par ailleurs, le contrat de Richarlison entrant dans sa phase finale, le club se voit contraint de chercher un nouvel avant-centre.

Si ce transfert aboutit, Omar Marmoush deviendra le prochain élément du projet d’envergure de Tottenham lors du mercato estival. Le club londonien avait déjà dépensé d’importantes sommes pour recruter Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali et Matheus Fernandes afin de renforcer son effectif cette saison. Tottenham a également trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert de l’ailier Savinho.

La carrière et les statistiques du joueur

La baisse du temps de jeu d’Omar Marmoush à Manchester City l’a poussé à chercher un nouveau club. L’attaquant égyptien avait rejoint l’Eintracht Francfort en provenance de Wolfsburg en tant qu’agent libre et avait inscrit 17 buts toutes compétitions confondues dès sa première saison en Allemagne.

Le joueur a particulièrement brillé lors de la première moitié de la saison 2024-2025. Il a inscrit 15 buts et délivré 9 passes décisives en 17 matchs de Bundesliga. Si le transfert se concrétise, les supporters de Premier League pourraient découvrir une option totalement nouvelle et compétitive en attaque.

TottenhamOmar MarmoushManchester CityPremier LeagueTransfert
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Jahongir Tursunov
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