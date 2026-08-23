Jalolov et Meliqo‘ziyev aux Jeux asiatiques : quand remonteront-ils sur le ring ?

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Jalolov et Meliqo‘ziyev aux Jeux asiatiques : quand remonteront-ils sur le ring ?

Ces derniers jours, diverses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux et les sites sportifs concernant le retour à la boxe amateur de deux champions ouzbeks : le médaillé d'or olympique Bakhodir Jalolov et la star des rings internationaux Bektemir Meliqo‘ziyev.

Les rapports suggéraient que ces boxeurs pourraient défendre les couleurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors des prochains Jeux asiatiques d'été qui se tiendront en septembre dans la préfecture d'Aichi et la ville de Nagoya, au Japon.

« C'est faux » : un initié dément les rumeurs

L'expert sportif qui suit de près l'actualité de la boxe ouzbèke, Jalol Akhmedov , a officiellement démenti ces informations via sa chaîne Telegram officielle :

  • Rumeurs démenties : Bakhodir Jalolov et Bektemir Meliqo‘ziyev ne participeront pas aux Jeux asiatiques d'été au Japon ;

  • Priorité à la boxe professionnelle : Les deux boxeurs concentrent actuellement toute leur attention et leurs plans d'entraînement sur leur carrière professionnelle.

Prochaine étape sur le ring : quand auront lieu les combats ?

Selon les sources, les boxeurs ouzbeks se préparent pour leurs prochains combats de classement importants à l'automne :

  • Bektemir Meliqo‘ziyev : Le puncheur, qui évolue dans la catégorie des super-moyens, devrait disputer son prochain combat en octobre ;

  • Bakhodir Jalolov : Le géant ouzbek, invaincu chez les poids lourds, prévoit sa prochaine apparition pour novembre .

Ainsi, les leaders de la boxe ouzbèke laissent aux jeunes talents de l'équipe nationale l'opportunité de briller aux Jeux asiatiques, tout en poursuivant leur quête des titres mondiaux en boxe professionnelle.

Conclusion

Les informations circulant ces derniers jours sur la participation de Bakhodir Jalolov et Bektemir Meliqo‘ziyev aux Jeux asiatiques au Japon n'ont pas été confirmées.

Selon l'initié Jalol Akhmedov, aucun des deux boxeurs ne participera à la compétition de septembre.

Une question reste désormais en suspens pour les fans : Qui affronteront Jalolov et Meliqo‘ziyev lors de leur retour sur le ring professionnel ?

Selon les dernières informations, le combat de Meliqo‘ziyev est attendu en octobre et celui de Jalolov en novembre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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