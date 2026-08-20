Tyson Fury et Anthony Joshua : contrat signé pour leur combat

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Tyson Fury et Anthony Joshua : contrat signé pour leur combat

Le monde de la boxe pourrait enfin voir se concrétiser le duel tant attendu. Tyson Fury et Anthony Joshua auraient signé un contrat pour un combat prévu le 20 novembre à New York, selon des informations qui circulent.

Le plus surprenant est qu’il avait d’abord été annoncé que le combat pourrait être reporté à 2027. Le duel entre les deux boxeurs britanniques pourrait finalement avoir lieu bien plus tôt.

Pourquoi le combat est-il programmé un vendredi ?

Selon les informations disponibles, le combat vendredi 20 novembre devrait avoir lieu ce jour-là. Ce choix inhabituel serait lié à la volonté de limiter la concurrence avec les grands événements sportifs aux États-Unis et de s’adapter à un horaire de diffusion pratique pour le public américain. Boxing Scene et d’autres sources confirment également que New York, et notamment le Madison Square Garden, est envisagé pour accueillir le combat.

Un point important demeure toutefois : l’annonce officielle du combat n’est pas encore totalement finalisée. Certaines sources rapportent que les contrats ont été signés, tandis que d’autres indiquent que le lieu et certains accords doivent encore être réglés.

Les bilans des deux géants

Boxeur

Victoires

Défaites

Nuls

Tyson Fury

36

2

1

Anthony Joshua

30

4

Un combat attendu depuis une décennie

L’affrontement potentiel entre Fury et Joshua est attendu depuis de nombreuses années dans le monde de la boxe. Plusieurs informations avaient auparavant évoqué un report à 2027, voire un changement complet de date.

La date du 20 novembre et l’option de New York font désormais l’objet de discussions sérieuses. Si toutes les questions organisationnelles sont réglées et que le combat est officiellement annoncé, il s’agira certainement de l’un des plus grands événements de boxe de 2026.

Le combat Fury-Joshua est enfin sur le point de se concrétiser, mais plusieurs questions restent ouvertes avant l’annonce officielle.

En bref

  • Date : 20 novembre 2026 ;

  • Jour : vendredi ;

  • Ville : New York ;

  • Salle potentielle : Madison Square Garden ;

  • Statut : des informations font état d’un accord, la confirmation officielle est attendue ;

  • Affiche : Tyson Fury — Anthony Joshua.

Selon vous, qui remportera le combat entre Fury et Joshua, attendu depuis tant d’années ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette actualité avec les fans de boxe sur Telegram et d’autres réseaux sociaux.

Tyson FuryAnthony JoshuaNew YorkMadison Square GardenBoxing Scene
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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