Lionel Messi met fin à sa carrière internationale

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine et légende du football mondial, Lionel Messi, a officiellement annoncé la fin de sa carrière internationale. Selon Goal.com, cette décision a été prise après le match dramatique de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne, conclu par une défaite en prolongations. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'attaquant de 39 ans, qui a émerveillé les fans du monde entier pendant des décennies avec son jeu unique, a adressé un message à ses millions de supporters via ses réseaux sociaux. Selon lui, bien que cette décision ait été très difficile à prendre, il a compris que le moment était venu de quitter la sélection.

Un héritage historique couvrant deux décennies

La carrière de Lionel Messi avec l'Argentine a été riche en statistiques et en records. Au cours de sa carrière internationale de vingt ans, il a disputé 207 matchs sous le maillot national, se classant deuxième sur la liste des joueurs les plus capés de l'histoire du football masculin. Il a également réussi à inscrire 125 buts, devenant le meilleur buteur de l'histoire de son équipe nationale.

Selon Goal.com, Messi a souligné dans sa déclaration d'adieu qu'il avait tout donné pour l'équipe nationale et qu'il était trop épuisé pour continuer. Il a remercié ses coéquipiers et ses fans, ajoutant que de jeunes talents émergent et qu'ils méritent également d'avoir leur chance.

Le triomphe au Qatar et des souvenirs inoubliables

Le sommet de la carrière internationale de Messi a été de mener l'Argentine au titre lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Lors de cette compétition, il a été élu meilleur joueur du tournoi. Il avait également atteint la finale du Mondial 2014, où il avait reçu la même distinction.

En plus de la Coupe du Monde, Messi a mis fin à la longue série sans trophée de l'Argentine. Il a remporté la Copa América en 2021 et a également gagné la Finalissima au stade de Wembley, enrichissant ainsi son palmarès international.

Bien que la récente défaite contre l'Espagne laisse un souvenir amer, la carrière de Lionel Messi avec l'Argentine restera sans aucun doute gravée à jamais comme l'une des plus grandes pages de l'histoire du football.