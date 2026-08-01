Wojciech Szczęsny s'exprime ouvertement sur son habitude de fumer

Le gardien polonais du FC Barcelone, Wojciech Szczęsny, a admis qu'il n'était pas prêt à abandonner sa mauvaise habitude et sa dépendance au tabac. En plus de ses performances solides sur le terrain, l'expérimenté portier a rapidement su conquérir le cœur des supporters catalans grâce à sa franchise et son ouverture d'esprit. Dans une interview accordée à The Athletic, le footballeur s'est exprimé en détail sur ses faiblesses personnelles et son attitude face à ce vice, rapporte Goal.com .

Selon les informations publiées par le média sportif, Szczęsny n'a pas caché sa joie d'avoir, pour la première fois de sa carrière, sa propre chanson personnalisée. Les supporters chantent des slogans spéciaux dans le stade pour soutenir le gardien. Bien que ce ne soit pas la situation idéale pour un sportif professionnel, le portier a souligné qu'il ne cachait pas sa vraie nature et que les fans appréciaient cette transparence.

Szczęsny à propos de son habitude

Le footballeur a qualifié le tabagisme d'habitude terrible et a déclaré ouvertement qu'il ne le recommandait à personne. Selon lui, c'est une dépendance avec laquelle il vit depuis de nombreuses années et qu'il n'essaie même pas de surmonter. Szczęsny a indiqué que les supporters l'acceptent d'autant plus qu'il admet ouvertement ce problème sans chercher à le cacher.

« Je n'ai jamais eu mon propre chant, alors je profite de la situation actuelle. Ce n'est peut-être pas le comportement le plus professionnel du monde, mais je suis moi-même. Les gens savent que j'ai une dépendance dont je ne peux pas me passer » , a déclaré le gardien polonais.

L'attitude des supporters et les aspects humains

Le gardien expérimenté a noté que ses coéquipiers et les supporters peuvent avoir de nombreuses autres dépendances, notamment la nicotine, l'alcool ou les jeux d'argent, mais qu'il n'a jamais fait preuve d'hypocrisie à ce sujet. Le fait que les gens aient appris qu'il fumait directement de la bouche du joueur et non par le biais de photos de paparazzi a renforcé sa réputation.

Szczęsny a ajouté que de telles faiblesses humaines peuvent toucher n'importe qui et qu'à travers son histoire, de nombreux supporters ordinaires peuvent se reconnaître dans leur propre vie quotidienne. Dans le monde du sport professionnel, une telle franchise est rare, et cette démarche du gardien de Barcelone a été chaleureusement accueillie par le public.