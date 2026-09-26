Shahriyor Mahkamov remporte l'or pour l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya

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Shahriyor Mahkamov remporte l'or pour l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya

La journée du 26 septembre a commencé par une nouvelle médaille d'or pour la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya, au Japon. Dans les épreuves de canoë-kayak, Shahriyor Mahkamov a surpassé tous ses concurrents dans l'épreuve individuelle du 500 mètres masculin, devenant ainsi champion des Jeux asiatiques.

Cette victoire porte à 8 le nombre de médailles d'or de la délégation ouzbèke dans la compétition. Le total des médailles s'élève désormais à 33.

Shahriyor Mahkamov — Champion des Jeux asiatiques

Le 26 septembre, les épreuves de canoë-kayak ont conclu l'épreuve individuelle du 500 mètres masculin avec l'un des résultats les plus réjouissants pour la délégation ouzbèke.

Mahkamov a fait preuve d'une grande vitesse sur cette courte distance, franchissant la ligne d'arrivée en premier. L'athlète ouzbek a ainsi décroché la médaille d'or des Jeux asiatiques.

Ce titre de champion sur 500 mètres individuel fait de Shahriyor Mahkamov l'un des nouveaux héros ouzbeks d'Aichi-Nagoya 2026.

En canoë-kayak, chaque seconde est décisive. Par conséquent, la victoire sur 500 mètres témoigne non seulement du résultat final, mais aussi de la vitesse, de la technique et de la constance de l'athlète tout au long de la compétition.

8ème médaille d'or pour l'Ouzbékistan

La victoire de Shahriyor Mahkamov est la 8ème médaille d'or de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya.

Tout au long de la compétition, les athlètes ouzbeks ont régulièrement figuré parmi les médaillés dans diverses disciplines. Le 26 septembre, la moisson de médailles s'est enrichie d'un nouvel or.

À l'heure actuelle, le bilan total des médailles de la délégation ouzbèke est le suivant :

Médaille

Nombre

Or

8

Argent

16

Bronze

9

Total

33

Ainsi, les athlètes ouzbeks à Aichi-Nagoya ont remporté 33 médailles.

Le 26 septembre a commencé par de l'or pour l'Ouzbékistan

Aichi-La nouvelle journée des Jeux asiatiques à Nagoya a commencé par une autre bonne nouvelle pour les supporters ouzbeks.

Le titre de champion du kayakiste Shahriyor Mahkamov a porté le nombre de médailles d'or de la délégation à huit. Sa victoire dans l'épreuve individuelle du 500 mètres de l'Ouzbékistan a démontré une fois de plus ses résultats dans ce sport.

Il est à noter que, compte tenu du fait que la compétition se poursuit, la moisson de médailles de la délégation ouzbèke pourrait encore s'enrichir le 26 septembre.

Chaque nouveau départ à Aichi-Nagoya offre une opportunité de médaille supplémentaire pour les athlètes ouzbeks. La médaille d'or de Mahkamov a permis à l'Ouzbékistan de commencer cette journée sous le signe du titre de champion.

Shahriyor MahkamovAichi-Nagoya 2026Jeux AsiatiquesCanoë-KayakOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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