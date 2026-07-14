Claude Makélélé a recommandé le transfert de Michael Olise au président du Real Madrid

Il a été révélé que l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Claude Makélélé, a conseillé au président du club, Florentino Pérez, de se concentrer sur la signature de Michael Olise. L'ailier français, qui brille actuellement sous les couleurs du Bayern Munich, attire l'attention de nombreux experts grâce à son style de jeu et son influence sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Dans une interview accordée au journal Marca, Makélélé a révélé avoir discuté de ce sujet précis avec Florentino Pérez. Selon lui, si le club madrilène devait investir une somme importante pour un seul joueur à l'avenir, ce choix devrait se porter sur Michael Olise. L'ancien joueur a hautement loué le talent du jeune prodige.

Un impact au niveau de Lionel Messi

Makélélé a comparé la créativité dont fait preuve Michael Olise sur le terrain à celle de la légende Lionel Messi. Il souligne qu'Olise possède la capacité de prendre des décisions imprévisibles à chaque seconde lorsqu'il a le ballon. C'est une qualité rare dans le football moderne qui enthousiasme les supporters.

« Olise redonne du plaisir à regarder le football. Il démontre cette liberté, ce talent et cette efficacité que nous voyions quand nous étions enfants. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, son absence se fait immédiatement sentir. Des stars comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé savent bien que Michael Olise voit des espaces que les autres ne voient pas », déclare Makélélé.

À propos des comparaisons avec Jude Bellingham

Bien que Michael Olise et Jude Bellingham soient actuellement considérés comme les plus grandes jeunes stars du football européen, Makélélé n'a pas souhaité les comparer. Selon lui, chaque joueur a son propre chemin et les comparer est une approche erronée.

« Jude Bellingham ou Michael Olise ? Laissons chacun parler par ses résultats. Je ne compare jamais les grands. La comparaison entre Pelé et les générations suivantes, ou Maradona avec les autres, ne finit jamais. Chacun a son époque et sa place », a ajouté l'ancien milieu de terrain.

Rappelons que Michael Olise a rejoint le Bayern Munich en provenance de Crystal Palace l'été dernier. Il s'est rapidement imposé comme l'un des leaders, tant au sein du club munichois qu'en équipe de France. Bien qu'un tel transfert au Real Madrid ne soit pas encore officiellement confirmé, la recommandation de personnalités influentes comme Makélélé pourrait influencer la politique de transfert du club.