Michael Olise veut le Real Madrid : la question à 200 millions d'euros

Les rumeurs selon lesquelles l'ailier du Bayern Munich, Michael Olise, souhaiterait rejoindre le Real Madrid cet été ont de nouveau enflammé le marché des transferts. Mais le club bavarois ne compte pas laisser partir sa star facilement : il est question d'une offre avoisinant au moins 200 millions d'euros.

Olise voit Madrid comme la prochaine étape

Selon Foot Mercato, Michael Olise estime que le Real Madrid réunit toutes les conditions pour franchir un nouveau palier dans sa carrière.

Pour l'ailier de 24 ans, le club madrilène n'est pas seulement un grand nom. C'est la compétition pour le Ballon d'Or, la scène de la Ligue des champions et l'opportunité d'être au centre du football mondial.

Le Real Madrid serait également au courant des intentions du joueur. Cependant, conclure ce transfert pourrait nécessiter l'un des accords les plus importants de l'histoire du club.

Que dit le Bayern ?

Pour les Munichois, Olise est l'un des joueurs clés du projet actuel. C'est pourquoi plusieurs sources ont rapporté que le Bayern ne souhaite pas le vendre. Selon TalkSPORT, le club a clairement fait savoir qu'il n'avait aucune intention de laisser partir le joueur cet été.

Cependant, il existe une règle sur le marché des transferts : après certaines offres, même la position la plus ferme peut être réévaluée.

Selon les rapports, le Bayern ne pourrait discuter de la situation qu'en cas d'offre « exceptionnelle ». Ce montant est évoqué à hauteur d'au moins 200 millions d'euros.

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Pourquoi le Real veut-il spécifiquement Olise ?

Olise est devenu l'un des joueurs offensifs les plus efficaces d'Europe la saison dernière. Selon FotMob, il a enregistré 15 buts et 19 passes décisives en Bundesliga 2025/26.

C'est un chiffre très élevé pour un ailier. Il ne se contente pas de marquer, il initie les attaques, délivre la dernière passe, étire la défense adverse et crée le danger autour de la surface.

Pour une équipe comme le Real Madrid, un tel joueur a une grande valeur : il peut changer le cours du match aussi bien sur l'aile droite que dans les zones axiales.

200 millions d'euros : un risque record

Si le transfert dépasse réellement les 200 millions d'euros, il pourrait devenir l'un des accords les plus importants de l'histoire du football.

D'un côté, l'âge, les statistiques et le style de jeu d'Olise rendent cet intérêt compréhensible. De l'autre, 200 millions d'euros représentent un risque immense pour n'importe quel club.

À ce prix, le joueur ne doit pas seulement bien jouer, il doit immédiatement être décisif au niveau d'une star mondiale.

Le Bayern cherche-t-il un remplaçant ?

Selon les rapports, le club munichois a contacté plusieurs joueurs pour se préparer à d'éventuels scénarios. Le nom de Bradley Barcola est notamment évoqué.

Cela ne signifie pas que le Bayern est prêt à vendre Olise. Mais les grands clubs ont toujours un plan de secours.

Si le joueur souhaite fermement partir et que le Real arrive avec une offre record, la situation deviendra beaucoup plus complexe pour la direction munichoise.

Décision après la Coupe du monde

Selon les informations, Olise discutera de son avenir avec la direction du Bayern après la fin de la Coupe du monde.

C'est un point crucial. Car après un grand tournoi, la valeur marchande du joueur, son état d'esprit et les négociations entre les clubs peuvent prendre une tournure totalement différente.

Si Olise termine le tournoi en bonne forme, il est fort probable que l'intérêt du Real Madrid se renforce.

Un transfert idéal pour le Real, douloureux pour le Bayern

Pour le club madrilène, Olise pourrait être un investissement majeur tourné vers l'avenir. Il est rapide, technique, polyvalent en attaque et n'a que 24 ans.

Pour le Bayern, perdre un tel joueur serait un coup dur pour le système offensif de l'équipe, surtout compte tenu de son apport régulier en buts et passes décisives tout au long de la saison.

C'est pourquoi, dans ce transfert, ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi le projet sportif qui sera déterminant.

Pour l'instant, tout reste au stade de la rumeur

Le point le plus important : ce transfert n'est pas officiellement confirmé. Aucune annonce officielle n'a été faite par le Real Madrid ou le Bayern.

Il faut donc aborder la situation avec prudence. Il y aura beaucoup de rumeurs lors du mercato, mais toutes ne se transformeront pas en accords réels.

Cependant, l'intérêt autour du nom d'Olise n'est pas un hasard. Il devient l'un des joueurs offensifs les plus chers et les plus demandés d'Europe.

La grande question reste ouverte

Les informations sur le souhait de Michael Olise de rejoindre le Real Madrid sont devenues l'une des plus grandes intrigues du marché des transferts.

Le Bayern veut le garder. Le Real pourrait être prêt à franchir une étape record. Le joueur lui-même devrait donner sa réponse finale après la Coupe du monde.

Selon vous, le Real Madrid devrait-il payer 200 millions d'euros pour Olise ou est-ce un prix excessif ?