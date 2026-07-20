La Belgique atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, mais Rudi Garcia s'en va

Malgré une place parmi les huit meilleures équipes mondiales lors de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale de Belgique s'est séparée de son sélectionneur Rudi Garcia. La Fédération Royale Belge de Football a décidé de ne pas prolonger le contrat du technicien de 62 ans, qui arrivait à échéance le 31 juillet.

L'entraîneur français a également annoncé, après des discussions avec la RBFA, qu'une décision mutuelle avait été prise de ne pas poursuivre la collaboration.

Garcia a mené la Belgique en quarts de finale de la Coupe du Monde

Rudi Garcia avait pris les commandes de l'équipe nationale belge le 1er février 2025, succédant à Domenico Tedesco.

Sa mission consistait à renouveler l'effectif, entamer un changement de génération et maintenir la Belgique au sommet du football mondial.

Sous la direction de Garcia, les Belges ont atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. À ce stade, l'équipe a été éliminée après une défaite 1-2 contre l'Espagne, futur champion du tournoi.

Pourquoi le contrat n'a-t-il pas été prolongé ?

Les raisons précises de cette décision n'ont pas été divulguées dans le communiqué officiel de la RBFA et de l'entraîneur. Il a seulement été indiqué que la fin de la collaboration a été convenue après des discussions entre les parties.

Garcia n'a pas qualifié ce résultat d'échec. Au contraire, il a souligné qu'il laissait l'équipe dans la division supérieure de la Ligue des Nations de l'UEFA et parmi les huit meilleures sélections mondiales.

« Après des discussions avec la RBFA, nous avons décidé de ne pas poursuivre notre incroyable parcours entamé il y a 18 mois. Je laisse la Belgique en division A de la Ligue des Nations de l'UEFA et parmi les huit meilleures équipes mondiales », a déclaré le technicien.

Remerciements aux joueurs et aux supporters

Dans sa déclaration d'adieu, Rudi Garcia s'est adressé spécifiquement au staff technique, aux joueurs et aux supporters de l'équipe nationale.

« Je remercie l'incroyable groupe de joueurs avec qui nous avons travaillé, le directeur sportif Vincent Mannaert, ainsi que les supporters qui nous ont soutenus tout au long de la Coupe du Monde ».

Le technicien français a exprimé l'espoir que le renouvellement générationnel entamé dans le football belge se poursuive avec succès.

« Je souhaite bonne chance à la Belgique pour poursuivre avec succès ce changement de génération. Je suis fier d'avoir contribué à lancer ce processus ».

Qui dirigera désormais la Belgique ?

Suite au départ de Rudi Garcia, la Fédération belge de football va entamer la recherche d'un nouveau sélectionneur. Pour l'instant, aucun remplaçant n'a été annoncé.

Le nouveau technicien aura pour mission de poursuivre le renouvellement de l'effectif entamé par Garcia, d'intégrer les jeunes talents et de maintenir la Belgique à un niveau compétitif pour les trophées lors des grandes compétitions.

Rudi Garcia n'a pas pu mener la Belgique au titre, mais il a hissé l'équipe dans le top 8 de la Coupe du Monde 2026. Malgré cela, les deux parties ont décidé d'entamer une nouvelle étape séparément.